Nuova proroga al 31 dicembre per bando mense

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma – Ancora unaper ilsulla refezione scolastica capitolina. Dopo quella che portava la scadenza al 30 di questo mese, ecco l’ultima – forse definitiva – che allunga i tempi fino al 31. Ad annunciarlo e’ l’assessore alla Scuola di Roma Capitale, Laura Baldassarre questa mattina durante la seduta della commissione competente. Tutto fermo dunque per quel che riguarda il tanto criticatodei nidi e delle materne di Roma che porterebbe la spesa a circa 3,4 euro a bambino. La, al momento, non e’ bastata a calmare gli animi dei lavoratori che hanno indetto comunque uno sciopero per il 16 e 17 settembre, i primi due giorni di apertura delle scuole della Capitale. “In queste settimane- ha spiegato Baldassarre- sono in corso molti tavoli con i sindacati che andranno avanti anche nei prossimi giorni. In questo ...

