Nuoto | Mondiali Paralimpici Londra 2019 L’Italia parte forte con tre ori e otto podi

ItalNuoto pronta per i Mondiali Paralimpici di Londra : Italnuoto pronta per i Mondiali Paralimpici di Londra. Crescere e migliorare ancora, come e' sempre avvenuto negli ultimi dieci anni.

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : Thomas Ceccon e la cinquina a Budapest. Ora si pensa all’anno olimpico : La lunghissima stagione nel Nuoto, per qualche settimana, si chiude qui. Ieri sono andati in archivio i Mondiali juniores a Budapest (Ungheria) e l’Italia ha concluso in quarta posizione nel medagliere con 3 ori 2 argenti e 7 bronzi. 12 le medaglie vinte dalla truppa azzurra, alle spalle di Stati Uniti, Russia e Australiana, a testimonianza di uno stato di salute più che buono per il movimento nazionale. Non ci sono dubbi che la stella ...

Nuoto - Mondiali Juniores 2019 Budapest : bronzo per Burdisso nei 200 delfino - quarte le azzurre nella 4×100 mista : A Budapest (Ungheria) è appena terminata la sesta e ultima giornata della settima edizione dei Mondiali giovanili di Nuoto 2019, dove i migliori nuotatori under 18 si sono sfidati ad un mese di distanza dai Campionati senior disputati in Corea a Gwangju. Per l’Italia oggi non sono arrivati ori, con Stefano Nicetto sesto nei 100 stile libero, Helena Biasibetti ottava nei 100 farfalla, Costanza Cocconcelli settimana nei 50 stile libero. ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Thomas Ceccon pigliatutto : oro luccicante nei 50 farfalla! Giulia Salin argento nei 1500 - 4×100 stile donne di bronzo : Pokerissimo di podi, doppietta di ori, come all’Europeo, secondo crono all time nei 50 farfalla: basteranno questi numeri a far cambiare idea a chi avesse ancora qualche dubbio sulle qualità di Thomas Ceccon? E’ vero, serviranno conferme a livello assoluto, a partire da molto presto ma il campioncino veneto non finisce più di stupire in questa rassegna iridata juniores e oggi è arrivato il trionfo più inatteso e, per questo, ancora ...

Nuoto - Mondiali Juniores 2019 Budapest. L’Italia non si ferma! Burdisso d’argento nei 100 farfalla. Bronzo per Gaetani nei 200 dorso e per la 4×100 mista stile libero : L’Italjunior non si ferma e continua a collezionare podi e medaglie ai Mondiali di Budapest. Oggi niente ori per gli azzurri ma tre medaglie pesanti e diversi risultati interessanti in vista della giornata di domani. le firme del giorno portano il nome di Federico Burdisso, specialista dei 200 farfalla che però se la cava benissimo anche nei 100 e lo ha dimostrato scendendo per la seconda volta sotto i 52″ per andarsi a prendere un ...

Nuoto – Mondiali Juniores - Benedetta Pilato super : l’azzurra d’oro nei 50 rana : Benedetta Pilato sul tetto del mondo Juniores: d’oro anche Ceccon nei 100 dorso a Budapest Dopo lo splendido argento nei Mondiali dei ‘grandi’ Benedetta Pilato ha conquistato oggi il tetto del mondo nei suoi 50 rana ai Mondiali Juniores, in corso a Budapest. La campionessa italiana, di soli 14 anni, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo la sua gara in 30”60, lasciandosi alle spalle, a 31 centesimi, la britannica ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. FRATELLI D’ITALIA! Thomas Ceccon e Benedetta Pilato d’oro nei 100 dorso e 50 rana! Salin di bronzo negli 800 : A Budapest è sempre festa per l’Italia. Due anni fa una delle giornate più belle dell’ItalNuoto con il doppio oro di Pellegrini e Detti al Mondiale e gli azzurrini non hanno voluto restare indietro ed hanno conquistato il doppio oro anche ai Mondiali juniores in corso di svolgimento alla Duna Arena. Thomas Ceccon nei 100 dorso prima e Benedetta Pilato nei 50 rana poi si sono issati sul tetto del mondo a livello giovanile, regalando ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Azzurri di bronzo nella 4×100 stile libero! Pilato e Ceccon fanno sognare : E’ subito una bella Italia quella che scende in vasca e sblocca il medagliere nella prima giornata dei Mondiali, con il bronzo firmato dalla staffetta 4×100 maschile, non senza u pizzico di rammarico per i tre centesimi che dividono gli Azzurri dall’argento della Russia. Un’Italia di grandi speranze in vista della giornata di domani che vedrà Benedetta Pilato andare a caccia di una medaglia d’oro dei 50 rana sulla ...

Nuoto - Mondiali Juniores 2019. Italia d’assalto ma quante stelle brillano a Budapest : E’ un’Italia d’assalto quella che si presenta al via dei Campionati Mondiali Juniores di Budapest che scattano domani alla Duna Arena di Budapest, sempre più casa degli sport acquatici. E’ l’ultimo appuntamento della stagione che arriva a un mese dai Campionati Mondiali, evento per cui tutti o quasi gli atleti del mondo hanno finalizzato la preparazione e a quasi due mesi dall’appuntamento europeo Juniores che ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : Benedetta Pilato - stellina italiana a Budapest : Gioia e lacrime: è questa l’immagine rimasta negli occhi degli appassionati, pensando a Benedetta Pilato. Quell’argento magico nella finale dei 50 rana donne ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) è qualcosa che mette i brividi. Lei, 14 anni e non sentirli, ha dato un contributo importante a una spedizione azzurra che mai tanto bene aveva fatto in una rassegna iridata. Per molti dei nostri eroi è tempo di meritate ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : l’elenco dei convocati dell’Italia. Pilato - Burdisso e Ceccon le stelle : La lunga stagione del Nuoto non è certo terminata con i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Un’altra rassegna iridata ci attende, dedicata agli atleti junior che saranno in gara dal 20 al 25 agosto a Budapest (Ungheria). Sarà la Parigi dell’Est, dunque, teatro di sfide interessanti e l’Italia, reduce dal grande campionato disputato in Asia, vuol confermarsi anche a livello giovanile. I punti di riferimento della compagine ...