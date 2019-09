Non aveva la pistola Varriale finisce indagato dalla Procura militare

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Redazione Era presente lo scorso 26 luglio quando il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega (nella foto) è stato accoltellato e ucciso in strada, a Roma, da due giovani turisti americani. Ma le dichiarazioni del carabiniere Andrea, frammentarie quando non palesemente false, hanno reso più difficile il lavoro degli inquirenti invece di facilitarlo. E adesso, dopo il trauma di aver assistito alla morte del collega, ilrischia di finire nei guai. La, che già sta indagando sulla diffusione della foto di uno dei due statunitensi ammanettato e bendato in caserma, lo ha iscritto nel registro degli indagati per «violata consegna». L'accusa si riferisce al fatto che la sera della tragedia si era presentato disarmato all'appuntamento con Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder, ora in carcere per l'omicidio del, che pensavano di incontrarsi ...

nzingaretti : Non accadrà mai più ciò che è accaduto mesi fa alla professoressa Dell'Aria di Palermo che è stata sospesa solo per… - borghi_claudio : @PatriziaRametta Quello che qualcuno fa finta di non capire è che la 'corrente di di Maio' del m5s aveva preso il c… - zaiapresidente : ? Babbo Natale è un dilettante in confronto alla lista di progetti e promesse che il Premier Giuseppe Conte ha elen… -