Nissan | l’amministratore delegato Hiroto Saikawa annuncia le dimissioni “Ha percepito

(Di martedì 10 settembre 2019)cambia guida, ancora. Dopo le pressioni da parte della stampa nipponica, l’amministratorehato le sue, previste per il 16 settembre. A suo carico alcune accuse di irregolarità finanziarie, avvenute – a suo dire – senza che ne fosse a conoscenza: si tratta di guadagni legati all’andamento del titolo in Borsa e calcolati erroneamente, che hanno portato nelle sue tasche un totale di 47 milioni di yen, pari a 400mila euro.hato di essere intenzionato a restituire tutta la somma e il board giudica la vicenda grave ma non illegale., 65 anni, è entrato innel 1977 direttamente dalla prestigiosa Università di Tokyo, dove ha studiato economia. Era stato designato amministratorenell’aprile 2017 ed è sempre stato considerato uomo vicinissimo all‘ex presidente Carlos Ghosn, arrestato ...

