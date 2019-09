Nintendo Switch si aggiorna | Novità e Migliorie del Firmware 9 0 0

Nintendo Switch sta preparando un visore per la realtà virtuale? : La console ibrida della grande N, Nintendo Switch, ha già avuto un certo supporto per la realtà virtuale con il lancio di una serie di kit Nintendo Labo, ovvero il Labo VR Kit. Ebbene non sembra finita qua, infatti la casa di Kyoto avrebbe in programma ben altro per la sua console di punta. Stando alle ultime voci di corridoio infatti, Nintendo sarebbe alle prese con un visore per la realtà virtuale tutto suo, pensato per la sua console Nintendo ...

Il nuovo Nintendo Switch avrà controller pieghevoli? : (Foto: USPTO) La futura generazione di controller Joy-Cons per il Nintendo Switch potrebbe essere pieghevole così da offrire maggiore comfort durante l’uso in mobilità grazie alla parte superiore che non rimane fissa come succede, ma viene incontro al movimento di dita e polso. Sembra proprio che il produttore nipponico stia muovendosi in questa direzione come dimostrato da un recente brevetto depositato presso gli uffici americani ...

Com'è stato portato The Witcher 3 su Nintendo Switch? - intervista : ”Come ci sono riusciti?”. Questa domanda continua ad essere la più comune quando parliamo dei porting dei giochi più complessi su Switch, nonostante gli sviluppatori abbiano più volte dimostrato una grande maestria nel superare l'enorme gap di potenza tra PS4 e l'ibrida di Nintendo. Qualcuno, però, potrebbe obiettare che, fino ad oggi, non c'è mai stato un porting ambizioso come quello di The Witcher 3, il gioco creato da CD Projekt RED e la cui ...

Nintendo Switch : spunta il rete un brevetto per dei Joy-Con pieghevoli : Nintendo in futuro potrebbe lanciare sul mercato dei Joy-Con pieghevoli per Nintendo Switch.Il colosso di Kyoto nel 2018 ha registrato un brevetto per dei controller dal design pieghevole, diventato pubblico solo negli ultimi giorni. Nelle immagini allegate al progetto, che potrete visualizzare di seguito, possiamo notare che questa tipologia di Joy-Con permette di inclinare la parte superiore dei controller grazie a un'articolazione con ...

Overwatch : Blizzard torna a parlare del cross-play in vista del lancio su Nintendo Switch : Dopo l'annuncio della versione Nintendo Switch di Overwatch durante l'ultimo Nintendo Direct, Blizzard è tornata a parlare della possibile introduzione del cross-play tra piattaforme."Abbiamo visto quanto il cross-play tra piattaforme sia avvincente per la nostra community e siamo entusiasti del suo potenziale.", afferma il colosso di Irvine in un comunicato. "C'è ancora molto lavoro da fare sia da parte nostra che da parte dei produttori di ...

In arrivo un tablet stile Nintendo Switch - con controlli laterali removibili : GPD, l'azienda che ha realizzato device come GPD Win, Pocket e MicroPC, potrebbe avere in programma di lanciare un dispositivo simile a Nintendo Switch L'articolo In arrivo un tablet stile Nintendo Switch, con controlli laterali removibili proviene da TuttoAndroid.

Nintendo Switch Online : i classici dell'era NES e SNES non saranno più aggiunti su base mensile : Questa settimana ha segnato l'arrivo su Nintendo Switch di diversi classici dell'era SNES, gli abbonati al servizio Online di Switch potranno quindi divertirsi con 20 nuovi classici da scoprire o riscoprire.Nintendo Switch Online è stato lanciato lo scorso settembre e da allora Nintendo ha aggiunto diversi titoli SNES per i suoi abbonati, per quanto riguarda il futuro pare che tali titoli continueranno ad essere aggiunti, tuttavia non più su ...

Remothered : Tormented Fathers è disponibile ora su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Darril Arts e Stormind Games sono orgogliosi di annunciare che l'acclamato Remothered: Tormented Fathers è ora disponibile su Nintendo Switch.Questa avvincente e tesa esperienza horror ha raccolto molti elogi dalla sua prima versione ed è ora uno dei pochi giochi del genere ad abbellire la libreria di Switch. Il gioco è disponibile attraverso l'eShop ad un prezzo di 29,99 euro.In Remothered: Tormented Fathers ...

Un anello di gomma con all'interno un Joy-Con? Nintendo Switch sta per accogliere una nuova misteriosa esperienza : Nintendo non è di certo nuova a soluzioni e progetti peculiari e a quanto pare lo sfruttare il cartone con Nintendo Labo non è abbastanza e i possessori di Switch devono prepararsi per il lancio di una misteriosa esperienza che verrà annunciata in maniera ufficiale e completa solo la prossima settimana.Cosa sappiamo per il momento? Che a quanto pare nell'esperienza è coinvolto una sorta di anello di gomma all'interno del quale posizionare un ...

Deadly Premonition 2 in arrivo per Nintendo Switch - versione PS4 all'orizzonte? : Deadly Premonition 2 potrebbe avere anche una versione per PlayStation 4. Il gioco, come saprete, è atteso per Nintendo Switch, ma potrebbe non trattarsi di un'esclusiva assoluta.In parole povere potremmo avere a che fare con un'esclusiva temporale, per cui dopo il lancio per la console ibrida della grande N, previsto nel 2020, potrebbe esserci anche un'uscita su PS4. Come possiamo vedere, non vi sono ancora notizie ufficiali e per il momento il ...

Nintendo Switch : in arrivo il firmware 9.0 che aggiunge il supporto ai controller SNES : Sembra che presto verrà rilasciato un nuovo firmware per Nintendo Switch, almeno secondo quanto suggerito da Nintendo stessa attraverso il suo negozio online ufficiale inglese.Durante il Nintendo Direct di ieri sono stati annunciati i primi 20 giochi SNES già disponibili per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Oltre a questo, com'era prevedibile visto i recenti rumor, la società di Kyoto ha mostrato anche i controller SNES: ebbene, ...

The Sinking City si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Frogwares ha annunciato la data di uscita di The Sinking City su Nintendo Switch: l'horror lovecraftiano sarà disponile sulla console ibrida a partire dal 12 settembre.Attualmente la versione del gioco sarà esclusivamente digitale: "Inizialmente volevamo rilasciare una versione fisica, sappiamo che molti giocatori lo preferiscono, ma per adesso siamo stati costretti a rimandare" ha dichiarato Sergey Oganesyan, ...

Call of Cthulhu - Farming Simulator 20 e Vampyr in arrivo su Nintendo Switch! : Call of Cthulhu porta il terrore degli abissi sulla Nintendo Switch, l’8 ottobre 2019. Tenetevi stretta la vostra sanità mentale e date un’occhiata al Trailer che annuncia la data di uscita su Switch, che illustra le gli splendidi commenti della stampa che il gioco ha ricevuto al lancio. Questo riadattamento videoludico del classico RPG pen and paper di Chaosium combina il Mito di Cthulhu Lovecraftiano con un gameplay ...