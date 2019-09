Niccolò Bettarini accoltellato | il processo a ottobre contro gli aggressori

Niccolò Bettarini aggredito - processo d'appello ad ottobre : Tornerà in un'aula del Palagiustizia milanese il caso dell'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il 20enne figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, colpito con coltellate, calci e pugni il primo luglio 2018 fuori dalla discoteca milanese 'Old Fashion', dove aveva passato la nottata con un gruppo di amici. Il 2 ottobre, infatti, davanti alla terza sezione della Corte d'appello prendera' il via il processo ...

Niccolò Bettarini - il fisico incanta tutti : “Tale padre - tale figlio!” : Niccolò Bettarini è il primogenito di Stefano e Simona Ventura. Classe 1998, fino a 18 anni la sua vita è stata lontana dai riflettori, immortalata solo in alcune occasioni insieme ai genitori. Niccolò somiglia molto, nel viso e nel fisico, ai famosi mamma e papà e da quest’ultimo ha preso anche la passione per il calcio. Ma dopo aver giocato per una squadra giovanile inglese, ha avuto problemi al ginocchio: ha subito due ricoveri, con ...

Niccolò Bettarini incanta il web : "Buon sangue non mente" - : Novella Toloni Il figlio di Stefano Bettarini ha mostrato sui social il suo fisico scolpito e statuario. La foto ha scatenato una pioggia di "like" L'aggressione a Milano, dove fu raggiunto da alcune coltellate che misero in pericolo la sua vita, è ormai lontana. Niccolò Bettarini oggi si gode l'estate lontano dall'Italia, sull'isola di Ibiza, dove si sta concedendo qualche giorno di relax. Complice il caldo, il sole e il mare, il ...

Niccolò Bettarini su Instagram mostra le sue cicatrici : Niccolò Bettarini accompagna queste parole, la foto che dimostra i tagli di tristi esperienze: «Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi». Anche se Niccolò ha superato quei momenti che però restano impressi. Sul corpo e nella mente. Così ha voluto condividere i suoi pensieri con i suoi migliaia di follower che, sul post di” Instagram”, hanno commentato il messaggio di Bettarini. Non è la prima volta che il ragazzo mostra le ...