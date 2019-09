Nelle zona d’ombra degli Usa con Colson Whitehead

Fonte : vanityfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Ci sono storie di finzione che sembrano vere: il Racconto dell’ancella di Margaret Atwood è una di queste. Ci sono poi storie vere che, per la violenza assoluta, arbitraria, che riportano, sembrano uscite dall’immaginazione. I ragazzi della Nickel diappartiene a questo secondo tipo. L’autore, conosciuto soprattutto per il romanzo La ferrovia sotterranea che, nel 2016, vinse il Pulitzer e il Booker Prize e fece poi il giro del mondo come memento di come gli Stati Uniti dell’era Trump potrebbero tornare a essere. Scrittori come il newyorkese, lo texano George Saunders e Jesmyn Ward del Mississippi stanno, negli ultimi anni, ricostruendo pezzo a pezzo quelle zone d’ombra della storia americana in ottime opere di fiction basate su episodi documentati. Nei Ragazzi della Nickel (Mondadori, pagg. 216, € 18,50; traduzione di Silvia ...

