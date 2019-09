Napoli | bellezza sfregiata | l' oltraggio dei writers ai monumenti simbolo

rosemoreira151 : RT @ClimaSole: #Napoli ha il profumo di un mare senza origine, immutato nel tempo, che ripone in sé la bellezza di una meravigliosa antichi… - Notiziedi_it : Bellezza: arrivano a Napoli i trattamenti più innovativi che impazzano ad Hollywood - LopezLaila : RT @ClimaSole: #Napoli ha il profumo di un mare senza origine, immutato nel tempo, che ripone in sé la bellezza di una meravigliosa antichi… -

Dalla Rete Google News

Il Mattino

Viene naturale, per chi la ama, raccontare Napoli come una città velata. Ozpetek ne ha realizzato un film di successo. Velata come la danzatrice delle Mille e ...