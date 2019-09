Mundo Deportivo | l’ingaggio di CR7 supera quello dell’intera rosa di Verona | Brescia

Mundo Deportivo : “con Fabian Ruiz il Barcellona non ebbe il coraggio di De Laurentiis - ora costa 60 milioni” : Il Mundo Deportivo dedica una pagina al rimpianto che ora il Barcellona ha per Fabian Ruiz. Il quotidiano tira le orecchie al club blaugrana che aveva da tempo il calciatore spagnolo nel mirino, ma non si è mai mosso prima, lasciando che la quotazione di Fabian crescesse. Il Barcellona – scrive El Mundo Deportivo – monitorava Ruiz già ai tempi del Betis, come tante altre grandi squadre europee, ma nessuno si è mosso quando ...

Mundo Deportivo : se Messi non rinnova con il Barcellona potrebbe andare in MLS : potrebbe esserci l’America nel futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti, la Pulce starebbe trattando per il suo rinnovo con il Barcellona, ma l’asso argentino ha un altro asso nella manica. Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e non mancano le indiscrezioni sull’apertura della trattativa per il rinnovo che dovrebbe partire alla fine del mese prossimo. Ma se l’accordo con i blaugrana ...

Barcellona - il Mundo Deportivo : “Messi per sempre” - pronto contratto a vita : Da un po’ di giorni sono continue le indiscrezioni riguardanti il contratto legato a Lionel Messi. A tal proposito, un indizio speciale arriva oggi dal ‘Mundo Deportivo’, che titola: “Messi per sempre”. Secondo il noto quotidiano, infatti, i blaugrana vorrebbero far firmare all’attaccante argentino un accordo ‘a vita’. Il Barcellona è sicuro di quelle che sono le volontà della Pulce e per ...

El Mundo Deportivo : “Salta Neymar al Barcellona - il cda ha rifiutato la controproposta del Psg” : Dalla Spagna arrivano notizie negative per il trasferimento di Neymar al Barcellona. El Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha rifiutato la controfferta del Psg per Neymar. Il club catalano avrebbe rifiutato la controproposta del Psg che valuta Neymar 215 milioni e avrebbe voluto inserire nella trattativa Dembélé, Rakitic e Todibo, oltre a quella che viene definita una congrua somma di denaro. Il cda del Barcellona ha rifiutato la ...

Mundo Deportivo : il Barcellona e il Psg negano l’accordo per Neymar : A proposito dell’annuncio fatto da Gianluca Di Marzio su un accordo tra Barcellona e Psg per Neymar, Mundo Deportivo scrive che in realtà le fonti del Barça negano. Almeno per ora, aggiungiamo noi. Il quotidiano spiega che i presidenti dei due club si sono visti in occasione dell’incontro della Commissione Strategica Uefa, questa mattina, a Monaco, presso l’Hotel Le Meridien ma che, mentre era ancora in corso la riunione, hanno ...

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Neymar possibilità per la Juventus : Resta probabilmente uno degli argomenti principali di calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia. ...

Calciomercato Juventus - Neymar : bianconeri ancora in corsa per il Mundo Deportivo : Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che la Juve non sia per niente tagliata fuori. Calciomercato Juventus: il sogno Neymar continua Ad alimentare i sogni di ...

Mundo Deportivo : Improbabile che Zidane scelga James come sostituto di Hazard : Sul Real Madrid si è abbattuta una vera e propria tegola con l’infortunio di Hazard. Un problema che Zidane dovrà fronteggiare non solo per la partita di domani contro il Celta ma anche per le prossime de visto che Hazard resterà fuori per almeno tre settimane. Mundo Deportivo fa le pulci alle scelte dell’allenatore, immaginando quali possano essere i sostituti del belga. Sicuramente i candidati sono Isco, James, Bale, Vinicius e ...

L’ex arbitro Negreira al Mundo Deportivo : “Nessun limite per gli arbitri tifosi” : Ci saranno sempre errori nell’arbitraggio, ma non per colpa del Var. Questo spiega Enríquez Negreira ex arbitro che ha fatto storia nella Prima Divisione spagnola con oltre un decennio di esperienza, in un’intervista al Mundo Deportivo . Oggi appeso il fischietto al chiodo Negreira può guardare le cose dal di fuori e giudicare senza pressioni ciò che accade. “Il Var ha avuto un impatto molto positivo sul calcio spagnolo. Dopo ...

Mercato Juve - Mundo Deportivo : 'Il fisco italiano potrebbe favorire l'arrivo di Neymar' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di vendere sia Mario Mandzukic che Paulo Dybala. Sull'attaccante croato è molto forte l'interesse del Borussia Dortmund, mentre Paulo Dybala è seguito dal Paris Saint Germain, che sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro. A sostituire l'attaccante argentino alla Juventus potrebbe essere Neymar. Il campione ...

Neymar Juventus - Mundo Deportivo : “Possibilità concreta - ecco perchè” : Neymar Juventus – Il giocatore vuole partire ma il club non è disposto a regalarlo. Continua il braccio di ferro tra Neymar e il Paris Saint-Germain, con i parigini che ormai non sembrano più credere nel brasiliano, anche se non hanno alcuna intenzione di fare sconti in un’eventuale cessione dell’attaccante. È risaputo come il desiderio di Neymar sia […] More

Il divieto di Juve-Napoli per i nati in Campania finisce su Mundo Deportivo : Arriva sui giornali stranieri la notizia della questione riguardante i biglietti di Juve-Napoli la cui vendita era inizialmente stata vietata ai nati in Campania dal club bianconero. Ne scrive oggi il Mundo Deportivo che conferma che la decisione è stata revocata ieri, ma che la questione ha evidenziato ancora di più il divario e la distanza che c’è tra il nord e il sud del paese. Il quotidiano sportivo spagnolo fa notare che neanche il ...

Mundo Deportivo : James aspetta solo di poter andare all’Atletico : “James è ancora in attesa”, titola il Mundo Deportivo parlando del campione colombiano che attende le decisioni per il suo futuro prese da Florentino Perez. Sì perché tutto è nelle mani del presidente del Real Madrid, Zidane mercoledì ha ribadito ancora una volta che James è fuori dal suo progetto e dalla sua squadra. I Blancos sanno bene che l’Atletico è sempre interessato al calciatore e sarebbe disposto a pagare 50 milioni, ...

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : 'Juventus su Miranda - terzino del Barcellona' : La dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani talenti, ed in questo senso gli investimenti su giovani (per la Primavera) come Finnan (dal Cesena) Cerri (dal Pescara) e Joel Ribeiro (dal Losanna) ne sono la dimostrazione. Secondo il Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe individuato un altro giocatore interessante per la Juventus Under 23, si tratta di Miranda, giovane terzino del Barcellona. Juventus, interesse per Miranda Secondo il noto ...