MotoGP | GP Aragon 2019 | stravolto il programma | cambiati tutti gli orari Il nuovo

MotoGP - GP Aragon 2019 : anticipata la partenza della gara! Si scatta un’ora prima per evitare contemporaneità con la F1 : Domenica 22 settembre c’era il rischio che le gare di MotoGP e F1 si svolgessero in contemporanea. Il via del GP di Singapore per le quattro ruote era previsto alle ore 14.10 italiane mentre il semaforo verde del GP di Aragon per le moto era in programma alle ore 14.00. Fortunatamente ci si è accorti in tempo del rischio e così la gara della MotoGP è stata anticipata di un’ora: Valentino Rossi e compagni si daranno battaglia dalle ...

MotoGP – Cambia l’orario del Gp di Aragon : ecco quando scenderanno in pista i campioni della categoria regina : Cambia l’orario del Gp di Aragon di MotoGp: ecco quando si disputerà la gara della categoria regina Cresce sempre più l’attesa per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica i piloti della MotoGp, dopo due settimane di pausa, torneranno in pista e lo faranno a Misano, davanti al pubblico italiano. Una gara molto importante per tutti i piloti, che si ritroveranno poi a dover affrontare un importate back-to-back, ...

MotoGP – Dal lavoro della Yamaha sul motore al paragone con Zarco - Rossi sincero : “quando ero in Ducati ho pensato di smettere” : Valentino Rossi pronto per la gara di Silverstone: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Gran Bretagna Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non vedono l’ora di scendere in ...

