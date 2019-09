Morto Stefano Delle Chiaie | neofascista a lungo latitante | accusato per la strage di

È Morto il neofascista Stefano Delle Chiaie - accusato e poi prosciolto per le stragi di Bologna e di piazza Fontana : È morto a Roma, a 82 anni, Stefano Delle Chiaie, politico di estrema destra e fondatore dell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie era nato a Caserta il 13 settembre del 1936 e fra tre giorni avrebbe compiuto 83 anni. Aderì

Stefano Marinoni - trovato Morto il 22enne scomparso il 4 luglio a Baranzate : Stefano Marinoni, il 22enne scomparso lo scorso 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano, è stato ritrovato senza vita. Attorno alle 12 i carabinieri di Rho hanno trovato il suo corpo nelle campagne tra Rho e Arese, era sotto un traliccio con una frattura allo sterno. A meno di 300 metri c’era l’auto con cui era sparito. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo di questi giorni, non presenta segni evidenti di ...