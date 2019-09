Morto il neofascista Stefano Delle Chiaie | indagato e poi assolto per le stragi di

Morto Stefano Delle Chiaie - neofascista a lungo latitante - accusato per la strage di Bologna : È Morto Stefano Delle Chiaie , esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale. L’uomo, accusato di concorso in strage nell’attentato di Bologna , si è spento la scorsa notte presso l’ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 e pur di sfuggire alla Giustizia italiana ha vissuto da latitante fino al 27 marzo del 1997, quando ...

