Morgan | Sto male | quello che mi è successo equivale a uno stupro

Morgan : “Ora vivo tra gli insetti in uno sgabuzzino a China Town. Sto molto male - non sono più lo stesso” : “Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico”. Due mesi dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza, Morgan è tornato a parlare della sua situazione e non ha usato mezzi termini per spiegare quello che prova. “La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi – ha raccontato Marco Castoldi a I ...

Morgan - dalla musica agli sponsor/ 'La limousine? Gesto glamour-consolatorio' : Morgan diventa influencer: sul suo profilo social, a bordo di una limousine, pubblicizza un servizio di autonoleggio di lusso.

Festival La Versiliana - da Achille Lauro a Morgan e Giorgio Panariello : ecco tutte le esibizioni in programma ad agosto : Il 7 ARISA – SABRINA IMPACCIATORE Se c’è un pregio nelle canzoni di Arisa è quello che molte strofe (e ritornelli) si ricordano anche se non hai voglia di tenerli a mente. “E usa/più cura nelle cose che dici/lo so che siamo amanti ma siamo anche amici/andiamo avanti solo se siamo felici”, ad esempio, è la strofa leggera e spensierata che porta al ritornello di Una nuova Rosalba in città, brano che dà il titolo anche all’ultimo album della ...

Mi ha chiesto il doppio del prezzo per riaverla! Morgan denuncia l’aggiudicatario della sua casa pignorata : Marco Castoldi in arte Morgan è stato sfrattato lo scorso 25 giugno, in esecuzione del pignoramento stabilito dal Tribunale di Monza nel 2017. La procedura di espropriazione immobiliare per Morgan sarebbe dovuta avvenire lo scorso 14 giugno, ma, a causa di un improvviso malore accusato dall'artisa, lo sfratto è stato rinviato al 25 giugno. Il cantante ha ad oggi dichiarato di essere stato sfrattato in esecuzione del ...