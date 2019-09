Morgan sfrattato come un senzatetto a Milano | «Vivo tra gli insetti di uno sgabuzzino»

Da oggi vivrò su una panchina! Morgan è stato sfrattato : oggi lo sfratto di Morgan dal suo appartamento di Monza, si conclude così una luna battaglia legale. Il cantante e giudice di X-Factor è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza. Nonostante gli sforzi, non è riuscito a trovare i soldi necessari per impedire l’irreparabile. E quindi, senza troppe remore, ha dovuto abbandonare la sua abitazione, asserragliata da curiosi e fotografi.-- "Mi sento un po’ bohèmien oggi – ironizza ...

Vigliacchi pisciasotto! Morgan sfrattato - la rabbia contro gli amici musicisti : Morgan contro tutti. Nel giorno in cui dice addio alla sua casa di Monza, pignorata per far fronte a una situazione debitoria molto difficile, il cantautore – al quale era stata concessa una proroga fino alla data di oggi per motivi di salute – ha sparato a zero su alcuni dei suoi colleghi. Già nelle settimane scorse aveva accusato l’ex moglie Asia Argento per la sua condizione, vedendosi rispedire al mittente con gli interessi ogni frase. I ...