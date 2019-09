Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio trascina la Spagna sulla Polonia | è il miglior

VIDEO Argentina-Serbia 97-87 - Mondiali Basket : highlights e sintesi - impresa dell’Albiceleste che vola in semifinale : L’Argentina ha compiuto un’autentica impresa e ha sconfitto la Serbia per 97-87 nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di basket, l’Albiceleste è riuscita a battere una delle grandi favorite per la conquista del titolo grazie a un ultimo quarto di spessore dove Scola e Campazzo si sono letteralmente superati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Argentina-Serbia. VIDEO highlights Argentina-Serbia 97-87 ...

VIDEO Spagna-Polonia 2019 - Mondiali Basket 2019 : highlights e sintesi - le Furie Rosse volano in semifinale : La Spagna ha sconfitto la Polonia per 90-78 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di basket, le Furie Rosse hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno sconfitto i biancorossi anche se la partita è rimasta in bilico fino all’inizio dell’ultimo quarto dove Ricky Rubio e compagni sono riusciti a fare la definitva differenza. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Spagna-Polonia 90-78, quarto di ...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Gli iberici passano su un'ottima Polonia che ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei Mondiali! FINITA! Spagna batte Polonia 90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski

72-63 2/3 per Ponitka dalla lunetta. 72-61 W. Hernangomez segna con fallo e converte il libero. 69-61 W. Hernangomez sfrutta la sua stazza in area e appoggia sul bel passaggio di Llull. 67-61 Gioco da tre punti di Slaughter e Polonia ancora in partita. INIZIA L'ULTIMO QUARTO! 67-58 Ultimo possesso gestito male dai polacchi e il terzo periodo si chiude con il contropiede vincente

62-52 Kulig chirurgico da tre, la difesa spagnola continua a concedergli tiri. 62-49 Si iscrive finalmente a referto anche Llull con il palleggio, arresto e tiro. 60-49 Kulig gira intorno a Gasol e appoggia di mano sinistra. 60-47 Semigancio perfetto di Gasol. 58-47 Slaughter prova a rimettere in partita la Polonia. 58-44 RUBIOOOO!! Tiro in sospensione nel traffico appoggiandosi al

46-41 1/2 invece per Rubio ai liberi, si chiude il primo tempo! 45-41 Waczynski preciso dalla lunetta. 45-39 Splendida penetrazione di Politka, primi punti per lui chiamato a trascinare la sua Polonia. 45-37 Gioco da tre punti di Gasol. 42-37 Fernandez dalla distanza prova a scuotere i suoi. 39-37 Cel segna il primo libero e sbaglia il secondo, ma arriva a supporto il tap-in di

22-18 Sul tentativo mancato di Llull da lontanissimo si chiude il primo quarto. 22-18 Azione identica a quella precedente e altri due punti per Willy Hernangomez. 20-18 W. Hernangomez sposta regolarmente il suo marcatore e trova un canestro comodo. 18-18 Kulig con chilometri di spazio non può non prendersi il tiro da tre e fa bene. 18-15 Koszarek appena entrato si mette in ritmo con la

Basket - Mondiali 2019 : Campazzo - Scola e Deck fanno il miracolo - Argentina in semifinale - Serbia KO : Quella che va in scena a Dongguan è la storia di un incrocio tra un miracolo e l’ardore eterno dell’Argentina. L’Albiceleste, nei quarti di finale, compie l’impresa che nessuno avrebbe mai pronosticato: elimina la Serbia dai Mondiali di Cina 2019 per 97-87 e, in semifinale, aspetta Stati Uniti o Francia, che saranno in campo domani. Per gli uomini di coach Sergio Hernandez i dominatori sono Facundo Campazzo e Luis Scola, ...

I Mondiali di basket sono entrati nel vivo : sono cominciati i quarti di finale, che si sono aperti con una grossa sorpresa: l'Argentina ha eliminato la Serbia

Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. Venti punti di un eterno Luis Scola, doppia doppia di Campazzo (18 punti e 12 assist), ma è una prova di squadra sontuosa. Alla Serbia non bastano i 21 punti di Bogdan Bogdanovic. FINISCE QUIIIIIII! ARGENTINA IN semifinale! impresa incredibile degli uomini di Hernandez! 97-87 Lucic segna tutto solo, ma ormai è finita. 97-85 Due liberi di

14:59 Andiamo a leggere i quintetti: SPAGNA: Rubio Fernandez J. Hernangomez Claver Gasol POLONIA: Slaughter Ponitka Waczynski Cel Hrycaniuk 14:55 Finita a Dongguan! Colpaccio dell'Argentina che elimina la favoritissima Serbia con il punteggio finale di 97-87! 14:50 Per le Furie Rosse può essere una grande occasione questa rassegna iridata: gli iberici si trovano nella parte di tabellone

Mondiali Basket 2019 – Argentina immensa! Scola storico : la Nazionale albiceleste in semifinale - Serbia ko : Argentina super: la Serbia ci prova ma non riesce a trionfare sulla Nazionale albiceleste. Scola e compagni staccano il pass per la semifinale dei Mondiali di Basket 2019 I quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 sono iniziati col botto. Una sfida ricca di spettacolo, oggi, tra Argentina e Serbia. Un inizio bilanciato, nel quale la formazione albiceleste si è sempre mantenuta in vantaggio. Al rientro in campo dalla pausa lunga, la ...

87-78 Due liberi di Bjelica. Mancano tre minuti. 87-76 SCOLAAAAAAAAA! CAMPAZZO PER SCOLA! SEGNA CON IL FALLO LUIS! EROICI! 85-76 LAPROVITTOLA! Gioco da tre punti semplicemente magico e l'Argentina sogna. 82-76 Bjelica con classe ed orgoglio. Quattro minuti a fine ultimo quarto. 82-73 CAMPAZZO! Addirittura con il rimbalzo offensivo. 80-73 Scola al ferro! Incredibile incredibile! 78-73

68-67 2/2 di Bogdanovic. Serbia sul -1. 68-65 Due liberi di Deck. 66-65 1/2 di Bjelica dalla lunetta. Tre minuti alla fine del terzo quarto. 66-64 BJELICA! Una prodezza del giocatore dei Kings, che segna allo scadere dei 24 secondi in terzo tempo da tre punti. 66-61 Lucic prende la linea di fondo e schiaccia. 66-59 Arresto e tiro di Vildoza. Si muove solo la retina. 64-59 Libero di Campazzo