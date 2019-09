Modena | finisce in carcere il ladro del tombino | che però ringrazia i

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Lavinia Greci Al termine dell'udienza di convalida, che per lui a disposto la reclusione, l'uomo a voluto omaggiare l'Arma per averlo trattato con umanità e rispetto Al termine dell'udienza di convalida, che per lui ha disposto il, ha volutore i carabinieri che lo avevano fermato per il trattamento che gli avevano riservato. È accaduto nel Modenese, dove unseriale, detto "del", ha espresso la sua gratitudine all'Arma e, in particolare, al comandante di stazione di Spilamberto (in provincia di) che avrebbe comprato, personalmente, i pannolini per il figlio. "Questo è il nostro stile, far rispettare la legalità ma trattare ogni persona con l'umanità e il rispetto che gli spettano", hanno fatto sapere dal comando provinciale dei carabinieri di. L'uomo, già ai domiciliari per lo stesso motivo, era noto alle forze dell'ordine e i ...

