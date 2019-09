MO | Yehoshua | ‘dare a Israele e Palestina terreno incontro con aiuto paesi Mediterraneo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Sono molto felice di ricevere oggi la laurea honoris causa a Palermo perché sto trascorrendo gli ultimi anni della mia vita a parlare di identità del Mediterraneo, e la Sicilia e Palermo hanno un ruolo molto importante”. Così, conversando con l’Adnkronos, Abraham, lo scrittore israeliano che oggi ha ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Palermo in collaborazione con Taobuk. ‘è molto importante parlare di questo tema per i nostri rapporti con i palestinesi – prosegue lo storico autore de ‘Il Tunnel’ – perché stiamo andando verso la soluzione di un unico Stato (ndr) e non possiamo più aspettarci nulla dalla soluzione dei due stati. Le persone ormai coabitano”.E prosegue: “La questione è come dare agli Israeliani e ai palestinesi un ...

