Mike Bongiorno | 5 curiosità sul leggendario conduttore | in gioventù fu un partigiano

Mike Bongiorno - il tenero ricordo del figlio Leonardo : «In due in vasca non ci staremmo più» : Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno. Re del piccolo schermo, dei telequiz, della conduzione e indimenticabile simbolo della televisione italiana. A pochi giorni dall’anniversario, che cade l’8 settembre, il più piccolo dei tre figli, Leonardo Bongiorno, ha voluto ricordarlo con una tenera foto pubblicata su Instagram in coincidenza del suo trentesimo compleanno. «Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio ...

Pippo Baudo : La rivalità con Mike Bongiorno? Faceva parte del gioco : Sono passati ben 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno e, a ricordare l’amico e collega, è proprio Pippo Baudo, considerato da molti l’acerrimo rivale del compianto conduttore. Una nomea che, in realtà, non corrisponde alla realtà perché, come rivelato proprio da Baudo in una intervista a Il Fatto Quotidiano, fu inventata a tavolino da Mike Bongiorno consapevole che “gli italiani adorano le contrapposizioni”. Così, ricordando il primo incontro ...

Mike Day a 10 dalla morte di Bongiorno - il ricordo di Berlusconi : Teneva a cuore i casi dolorosi della gente : L'8 settembre 2009, si spegneva un pioniere della televisione made in Italy, che continua ad ispirare le nuove generazioni di artisti. Mike Bongiorno nasceva a New York nel 1924 e conduceva il primo programma di casa Rai nel 1954, Arrivi e partenze. Esattamente 10 anni fa, veniva a mancare un pezzo indimenticabile e fondamentale della tv nostrana, che insieme a Corrado e Raimondo Vianello rappresenta le fondamenta della televisione pubblica e di ...

Mike Bongiorno - 10 anni senza il re dei presentatori. Mattarella : “Un’icona che resterà nella storia”. Fabio Fazio : “Mi manca” : “Della tv Mike Bongiorno è stato un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età. I suoi motti, i suoi quiz, la sua “allegria” resteranno nella storia delle comunicazioni”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Matarella, che in una nota ricorda, a 10 anni dalla sua scomparsa, il volto storico della ...

25 cose su Mike Bongiorno : Storia e storie del conduttore più famoso della televisione italiana, dalla staffetta partigiana ai suoi innumerevoli quiz, per ricordarlo oggi a dieci anni dalla morte

Mike Bongiorno - a dieci anni dalla morte riflettere su di lui è ancora necessario : C’è un elemento della figura di Mike Bongiorno che mi ha sempre colpito e che mi pare degno di una riflessione ancora a dieci anni dalla sua morte. Si tratta dell’uso della sua immagine, del suo personaggio, addirittura del suo nome come simbolo, metafora, metonimia della televisione. C’è, per esempio, un libro, molto bello, di Nanni Delbecchi che ricostruisce la storia della critica televisiva in Italia e guarda caso si intitola La coscienza di ...

Mike Bongiorno - dieci anni dopo : Michael Nicholas Salvatore, in arte Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 da un’agiata famiglia di italo americani, è morto l’8 settembre lasciando un impronta indelebile nella storia della televisione italiana. Tutto è iniziato dalla grande depressione del 1929 nell’America messa in ginocchio dal crollo di Wall Street. Il piccolo Michael all’età di 5 anni viene riportato in Italia a Torino, dove frequenta il liceo classico e scrive ...

