Migranti | nuovo soccorso della Ocean Viking E l’Italia chiude i porti ai 5 della Alan

Migranti - Ocean Viking e Alan Kurdi : banco di prova per il nuovo Governo : Migranti, Ocean Viking e Alan Kurdi: banco di prova per il nuovo Governo.Foto dal profilo twitter di SOS Mediterranee - ROMA

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa, 9 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Intorno alle 9.30 sono arrivate sull'isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.

Migranti : Orfini - 'Nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

Migranti - il nuovo ministro Lamorgese frena : «Più umanità - ma i porti restano chiusi» : Il primo test lo offre la Alan Kurdi, la nave umanitaria della ong tedesca Sea Eye che naviga da giorni e che ora è davanti a Malta senza avere il permesso per entrare in porto. «Abbiamo...

Leuca - nuovo sbarco di Migranti : Emanuela Carucci Trentacinque tra curdi, iraniani e iracheni, sono arrivati sulle coste pugliesi in seguito ad un'avaria del natante su cui erano imbarcati. Fermati anche i presunti scafisti: due uomini moldavi Un'imbarcazione in avaria ha portato a un nuovo sbarco di migranti nel Salento. Trentacinque le persone a bordo del natante che sono state soccorse al largo di Santa Maria di Leuca, una frazione di Castrignano del Capo, in ...

Nuovo sbarco Migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su barca a legno (2) : (AdnKronos) - Sono circa 70 i Migranti sbarcati questa mattina a Cala Spugne, sull'isola di Lampedusa. In un video si vedono i maghrebini, soprattutto tunisini, che tentano di raggiungere la riva subito dopo il loro arrivo. Adesso i Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia di Finanza e dai Carab

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su una barca in legno : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove pochi istanti fa sono arrivati, a cala Spugne, decine di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con

Migranti - che cosa cambia con il nuovo governo Conte bis : Il M5s aveva sostenuto la "guerra alle Ong" di Salvini. Conte ha parlato di novità, ma non si intravedono veri segnali di...

Il nuovo giro di consultazioni e i 100 Migranti salvati nel Mediterraneo : Aperitivo più che cena, comunque da dire ne avrete di cose. Occhio agli orari e ai tempi delle consultazioni al Quirinale da cui si capirà l'orientamento del presidente Mattarella. Comunque si comincia domani alle 16. Interesse e curiosità per le scelte dell'entità politica che si sta affermando