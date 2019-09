Michele Guardì | Mezzogiorno in famiglia chiuso | non sono d' accordo Volpe e

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni,ha commentato la chiusura diin- anticipata in esclusiva da Blogo - decisa dal direttore di Rai2 Carlo Freccero. Lo storico papà del programma fino allo scorso anno condotto da Massimiliano Ossini, Adrianae Sergio Friscia, ha detto:Ogni direttore è libero di portare avanti i suoi progetti. Io nond'con questa scelta, ma tendo a non drammatizzare. Da ragazzino facevo politica nel senso buono della parola. Rispetto la decisione. Aspetto. Non sgomito.: "in, nond'e Friscia? Non poslavorare con me tutta la vita" pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2019 12:28.

