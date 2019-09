Mia moglie sta male Donna si ferma | stuprata

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Valentina Raffa Già condannato per violenza, l'uomo ha ingannato un'automobilista. Abusi per ore Ragusa - «Aiuto! Miasta». Il giovane è in mezzo alla strada. Sembra avere bisogno di aiuto, ma è uno stratagemma perre la sua vittima. Sono le due del mattino del 2 settembre. Una 30enne vittoriese, che sta facendo rientro a casa dopo aver festeggiato il compleanno con amici, blocca l'auto per prestare soccorso. Ha inizio il peggior incubo della sua vita, «una vissuta odissea» scrive il gip di Ragusa Vincenzo Ignaccolo. Lafa in tempo a voltarsi per prendere il cellulare che l'uomo, fatto di coca, entra in auto e, minacciandola con una pietra, la costringe a passare a lato guida. La conduce in un vicolo isolato vicino al cimitero e la stupra. Lei è sotto shock. Dopo averle sottratto 250 euro, legge ad alta voce i dati della carta di identità della. ...

