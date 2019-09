Meteo | forti temporali | allerta gialla in Sicilia

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : forti nevicate sulle Alpi - la quota neve scende fino a 1500 metri [DETTAGLI] : Il nucleo instabile nordatlantico è in piena azione sulle regioni settentrionali. In mattinata ha portato diffuso maltempo in Lombardia, Emilia-Romagna, tra Trentino-Alto Adige e Veneto, meno sul Friuli-Venezia Giulia. In queste ore invece, tutto l’asse perturbato si sta spostando verso i settori orientali del Nord, quindi obiettivo del maltempo e anche pesante per le prossime ore, l’alto Adriatico in mare, il Veneto, soprattutto ...

Meteo : domenica col maltempo al nord - occhio ai forti temporali : Una vasta saccatura colma d'aria fredda proveniente dal nord Europa si sta estendendo sin sui settori centrali del continente, tanto da coinvolgere a pieno Paesi come la Germania, la Svizzera,...

Allerta Meteo Piemonte : ancora forti piogge - dal pomeriggio rovesci e temporali : Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni, in Piemonte è di nuovo tempo di Allerta. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per forti temporali fino a domani : La parte meridionale di una vasta depressione presente sull’Europa settentrionale isola un vortice ciclonico sul mar Ligure e determina una fase di instabilità sul Veneto tra oggi e domani con varie precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. fino alle prime ore di sabato saranno probabili temporali localmente intensi sulla pianura centro meridionale, con accumuli localmente anche abbondanti su Rodigino e zone limitrofe ...

Previsioni Meteo : impulso fresco e perturbato verso Adriatico e Sud - allerta per forti rovesci e temporali [MAPPE] : La circolazione si è orientata dai quadranti settentrionali sull’Italia. Nelle ultime ore l’alta pressione oceanica ha recuperato un po’ di terreno da Ovest verso Est, riuscendo a proteggere buona parte delle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. In un contesto barico meridiano, invece, le regioni del medio-basso Adriatico e quelle meridionali italiane, anche le aree insulari, si trovano esposte, anzi maggiormente ...

Meteo : irrompe aria piu' fresca - FORTI temporali al centro-sud : Il caldo e l'afa stanno gradualmente abbandonando la nostra penisola grazie all'ingresso di correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico, perlopiù alle alte quote, responsabili dei FORTI...

Avviso Meteo dall'Aeronautica Militare : forti temporali su adriatiche e al Sud : Un fronte perturbato carico di pioggia e temporali sta approcciando i settori adriatici e nelle prossime ore apporterà un marcato peggioramento atmosferico sulle regioni del versante adriatico e...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità per forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido da oggi alle 14 fino a domani alle 6, e riguarda temporali anche forti previsti in regione. Un fronte freddo atlantico – si spiega nell’avviso – è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l’instabilità sulla regione, soprattutto verso sera. Nella notte affluirà ...

Previsioni Meteo 2 settembre - forti rovesci e deciso calo delle temperature : Nelle Previsioni meteo di oggi lunedì 2 settembre troviamo maltempo, con gli esperti che spiegano che col nuovo mese aumenta il rischio di piogge e temporali e continuano a calare le temperature. Un ulteriore peggioramento del tempo è atteso in queste ore e coinvolgerà gran parte della penisola.Continua a leggere

Meteo : giornata di forti temporali - caldo e afa ai saluti : L'alta pressione sta definitivamente abbandonando l'Italia e con essa anche l'afa e la calura che l'hanno accompagnata per settimane, da nord a sud. Quelle di oggi, infatti, sono le ultime ore di afa...

Previsioni Meteo : vortice ciclonico tra Sicilia e Sardegna provoca forti temporali al Centro/Sud [MAPPE] : Previsioni Meteo – Prima domenica e anche primo giorno di settembre all’insegna di una diffusa attività temporalesca. In seno a una ennesima ondulazione instabile nordatlantica, si è scavata, o meglio si è rinvigorita (perchè già esistente da giorni) una bassa pressione con minimo barico tra la Sardegna, la Tunisia e la Sicilia. Questa volta, la struttura depressionaria oltre che alle quote medio-alte, ha buona corrispondenza anche a ...

l nowcasting di MeteoWeb : Italia costellata di temporali con fenomeni forti. Meglio sulle coste [DETTAGLI] : Senza soluzione di continuità. L’instabilità temporalesca, esaltata soprattutto nelle ore pomeridiane, risulta rinvigorita da oggi e per diversi giorni a seguire ancora, dall’entrata in scena sul Mediterraneo centrale di un nuovo cavo depressionario proveniente dal Nord Atlantico. Esso ha indotto una nuova circolazione ciclonica, soprattutto alle quote medie atmosferiche, più ampia di quella presente nei giorni scorsi, in ...

Previsioni Meteo : insistono temporali - specie pomeridiani su diverse aree. Locali fenomeni forti [MAPPE] : Il contesto generale, per quest’oggi, è mediamente anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. La pressione si è temporaneamente ristabilita anche alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 5000m. Un po’ più in basso, però, soprattutto sui 3000m, resta una modesta circolazione ciclonica intorno un minimo collocato tra le isole maggiori. Struttura minimamente depressionaria ma che riesce a generare ...

Peggioramento Meteo in arrivo in Sicilia : forti temporali nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...