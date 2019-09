Maxi Lopez riabbraccia i suoi tre figli - l’avvocato di Wanda Nara però lo attacca : “è sparito da 10 mesi” : Il legale della show-girl argentina ha attaccato duramente Maxi Lopez, accusandolo di non pagare gli alimenti ai figli da dieci mesi Un momento tanto atteso, finalmente arrivato dopo tanti mesi di lontananza. Maxi Lopez ha finalmente potuto riabbracciare i propri figli Valentino, Benedicto e Constantino nati dalla relazione con Wanda Nara. Instagram @danielachristiansson I rapporti con la show-girl argentina e il marito Icardi sono ...

Icardi al Psg - Maxi Lopez posta foto con Neymar : “Fratello voglio dirti una cosa”. E Perisic ‘provoca’ : Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte senza soste, dalla capitale transalpina Mauro Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte da Parigi, quindi, dove l’ argentino si è appena si trasferito dall’ Inter. Maxi Lopeza che da dieci giorni non postava nulla, è tornato improvvisamente a scrivere su Instagram, ...

Serie A e Serie B - le ultime : assenti per Atalanta e Samp - arriva il transfer per Maxi Lopez : Dopo la prima giornata del campionato di Serie A le squadre del massimo campionato tornano in campo per preparare i prossimi appuntamenti. Al lavoro l’Atalanta dopo la rimonta sul campo della Spal, mister Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di domenica: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra e partitella con i ragazzi della Primavera per gli altri, programma di ...

Crotone-Cosenza - delirio allo stadio per Maxi Lopez : Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie B, in una delle due gare di oggi in campo Crotone e Cosenza che si stanno affrontando in un derby che non ha bisogno di presentazioni. Un altro motivo di grande interesse è la presenza allo stadio dell’attaccante Maxi Lopez, il Crotone ha piazzato un grande colpo di mercato in grado di fare la differenza nel campionato cadetto. delirio per l’ex Sampdoria, giro di ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse e scelte : il ritorno di Maxi Lopez - 1giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: spicca il ritorno di Maxi Lopez, preso dal Crotone. Le Mosse e le scelte degli allenatori in vista della prima giornata.

Maxi Lopez al Crotone - accordo quasi completato : un sogno che diventa realtà perla squadra : "Il Crotone ha messo a segno un grande colpo di mercato per il reparto offensivo. La società pitagorica ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Gaston Lopez, detto Maxi Lopez". Lo ha reso noto lo stesso club calabrese, che ha dunque ingaggiato l'attaccante argent

Crotone - adesso è anche ufficiale : colpaccio Maxi Lopez! : Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata: Maxi Lopez è un nuovo giocatore del Crotone. colpaccio dei calabresi, che hanno riportato in Italia un attaccante che molto bene ha fatto in Serie A. Ecco il comunicato dei pitagorici direttamente dal sito ufficiale. “Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto offensivo! La Società pitagorica comunica infatti di aver acquisito il diritto alle prestazioni ...

Crotone - si tenta il colpo Heurtaux in attesa del 'sogno' Maxi Lopez : Continua a lavorare sul mercato il Crotone in attesa del debutto in campionato contro il Cosenza. La squadra di Giovanni Stroppa potrebbe arricchirsi nelle prossime ore con nuovi innesti, elementi di qualità che possano andare a completare la rosa in vista dell'inizio della stagione. Le attenzioni della dirigenza calabrese sembrano essersi soffermate in modo particolare sul reparto offensivo, dove nelle ultime giornate sono stati accostati ...

Maxi Lopez torna in Italia - ma non giocherà in Serie A : l’argentino pronto per una nuova esperienza in B : L’attaccante argentino ha trovato l’accordo con il Crotone e, nella giornata di domani, potrebbe arrivare già la fumata bianca Si profila una nuova esperienza in Italia per Maxi Lopez, ma non in Serie A come è lecito attendersi visto il suo curriculum. L’argentino infatti ha deciso di accettare l’offerta del Crotone in Serie B, lasciando il Vasco da Gama per ritornare a giocare in un Paese che l’ha visto ...

Calciomercato : Maxi Lopez verso Crotone - ma c'è la concorrenza anche di Frosinone e Chievo : Nei giorni scorsi il nome caldo per l'attacco del Crotone sembrava essere quello di Diego Falcinelli, calciatore in forza al Bologna ma nella giornata di ieri ad emergere con insistenza sono state le voci di un possibile accordo tra il club calabrese e l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez in uscita dal Vasco da Gama, massima serie brasiliana. Un profilo che sembra vedere la tifoseria calabrese divisa tra chi sogna un grande attaccante e chi ...

Wanda Nara - suo padre dalla parte di Maxi Lopez : Deve vedere i suoi figli : Andres Nara, padre di Wanda moglie e agente di Mauro Icardi ha parlato del suo ex genero Lopez: "Maxi è una brava persona e un padre eccellente". Maxi Lopez e Wanda Nara sono stati sposati per diversi anni e dalla loro storia d'amore sono nati tre figli maschi. La coppia si è poi separata bruscamente con la sexy argentina che ha intrapreso una relazione con Mauro Icardi, migliore amico dell'ex attaccante di Barcellona e Milan. ...

Calciomercato - le trattative : bombe clamorose sulla Juventus - Maxi Lopez può tornare in corsa - innesto del Verona : Ultimi giorni clamorosi di Calciomercato, le trattative sono entrate nella fase decisiva e sono in arrivo importanti novità soprattutto per le big del campionato. Una di queste è sicuramente la Juventus e gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’estero. I bianconeri sono al lavoro in uscita ma l’intenzione è quella di completare la rosa con un altro difensore ed un attaccante. La Juventus è al lavoro con il ...

Calciomercato Crotone : avviati contatti con l'attaccante Maxi Lopez : Dopo il ko in Coppa Italia con la Sampdoria, sono ripresi gli allenamenti in casa Crotone in vista dell'esordio di campionato fissato nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 18:00 allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Cosenza nel "derby" di Calabria. Grande la richiesta di tagliandi dalla città dei Bruzi con 1.800 biglietti venduti per il settore ospite, di pari passo prosegue in casa rossoblu la vendita degli abbonamenti per la nuova ...

Maxi Lopez a Radio Sportiva : “É questo il consiglio che do a Mauro Icardi” : Mauro Icardi sta vivendo il periodo più delicato della sua carriera. Il giocatore è fuori dal progetto Inter, ma lui ha dichiarato di non volersi muovere da Milano, anche per motivi familiari. E oggi arriva per lui il consiglio inaspettato, che arriva direttamente da Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, attuale moglie e agente di Icardi. Queste le parole di Maxi Lopez a ‘Radio Sportiva : “La cosa giusta da fare per Mauro Icardi ...