Maltempo in Sicilia | tromba marina davanti a Taormina

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Meteo - oggi 5 settembre allerta gialla per Maltempo in Sicilia : Meteo, oggi 5 settembre allerta gialla per maltempo in Sicilia. Temporali e abbondante pioggia nell'area centro orientale

Maltempo Sicilia : temporale paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate : Circonvallazione in tilt a Palermo dopo un acquazzone che si è abbattuto nella notte sulla città. Chiuso il sottopassaggio di viale Lazio, totalmente allagato. Allagamenti anche in via Ugo La Malfa. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo Siciliano. Alcuni alberi sono caduti sulla strada. Decine gli automobilisti impantanati. L'articolo Maltempo Sicilia: temporale paralizza Palermo, strade allagate e auto bloccate sembra ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Ancora pioggia sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico di livello 'giallo' per tutta l'isola.

Previsioni meteo - nelle prossime 48 ore Calabria e Sicilia nel mirino del Maltempo. Possibili criticità [MAPPE] : Le condizioni di instabilità andranno progressivamente trasferendosi verso le estreme regioni meridionali. Ciò a causa di una ulteriore “meridianizzazione” delle correnti per l’arrivo dell’anticiclone oceanico, la cui entrata “di spalla” con cuneo su alto Mediterraneo, determinerà una velocizzazione del “getto” verso i settori centro-meridionali del bacino. Tuttavia, una maggiore deficienza barica ...

Maltempo : domani allerta gialla su Sicilia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo sulla Sicilia per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’ da oggi pomeriggio sino alle 24 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla su Sicilia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Maltempo Sicilia - violento acquazzone su Palermo : strade allagate e traffico in tilt : Maltempo in Sicilia, sopratutto a Palermo dove si è verificato un violento acquazzone con strade allagate e traffico in tilt. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per Maltempo : Il Dipartimento Regionale di protezione civile e il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia hanno emanato un nuovo bollettino per rischio Meteo idrogeologico ed idraulico valevole dal pomeriggio di oggi e fino alle 24 di domani, fissando il livello di Allerta in giallo (mentre in una stima precedente era arancione) e la fase operativa di attenzione. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla per maltempo sembra ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : ancora pioggia e temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 2 settembre, Maltempo e allerta gialla: ecco dove

Allerta Meteo Sicilia - Maltempo ad Agrigento : criticità arancione fino a domani : Domenica sera di maltempo in Sicilia, dove forti piogge stanno interessando diversi comuni, sopratutto nel Palermitano e in provincia di Agrigento. L’amministrazione comunale di Agrigento informa che, a causa delle avverse condizioni Meteo, la Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di Allerta arancione a partire dalle 18 di oggi e fino alle 24 di domani. A seguito dell’Allerta, il vicesindaco Elisa Virone ha disposto il ...

Maltempo Sicilia : chiuso un tratto della statale 113 a Palermo - sottopassaggio allagato : La statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, nel sottopassaggio all’A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore. La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Lo si legge in ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : temporali e locali grandinate : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali e locali grandinate. Pioggia in ogni parte dell'isola.