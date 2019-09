“Mai magra abbastanza” Posta la foto di quando era anoressica | Paola Turani lascia i fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) È una delle donne più amate del web e, su Instagram, ha più di un milione di follower. È bella, è amata, ha un fisico scultoreo. Eppure ha sofferto di anoressia. Oggi, affidandosi a Instagram, racconta con onestà il periodo più buio della sua vita. E il lato oscuro della moda. “La primaè stata scattata più di 10 anni fa, avevo iniziato da qualche anno a fare la modella ed ero completamente intrappolata in un circolo vizioso, dentro le regole della moda che ci voleva tutte come dei manichini; ricordo ancora la pressione psicologica per entrare in quella taglia che sembrava sempre più piccola, più stretta. Dovevi esseree non era maiinizia così il suo racconto, cheaccompagna con unadel prima e del dopo. Nel primo scatto èda far paura, il secondo, quello sulla destra, è uno scatto attuale, di questa estate. Sempre, per ...

xstarvlight : non riuscirò mai a dimagrire e non potrò mai piacergli. avevo deciso che gli avrei scritto quando sarei stata più m… - zazoomblog : Paola Turani contro i canoni della moda: Ero intrappolata, non ero mai magra abbastanza - zazoomblog : Paola Turani contro i canoni della moda: Ero intrappolata, non ero mai magra abbastanza -