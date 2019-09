Made in Italy | a Los Angeles il primo ' tempio' del gelato artigianale

Con la nuova legge Ue diventeranno "Made in Italy" alimenti fatti con ingredienti stranieri : Il nuovo ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, appena insediata, ha annunciato che interverrà su uno degli aspetti più critici del nostro agroalimentare: l'etichettatura d'origine, per valorizzare i cibi made in Italy. Ma lo scenario in cui potrà avvenire questo intervento è a dir poco

Made in Italy e commercio estero alla Farnesina : ?il piano Di Maio toglie 300 milioni al Mise : Pronto il progetto per trasferire competenze, risorse e personale dal ministero dello Sviluppo economico agli Esteri su internazionalizzazione, promozione con l’Ice, accordi di libero scambio e difesa commerciale

Dazi - Coldiretti : il crollo del vino statunitense in Cina spinge il Made in Italy : La guerra commerciale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Cina a colpi di aumenti tariffari alle frontiere ha portato le vendite di vini statunitensi sul mercato cinese ad un crollo del 54% nel 2019 per effetto delle ritorsioni del gigante asiatico: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che ad avvantaggiarsene è anche il vino Made in Italy che aumenta del 6,4% il valore delle esportazioni in ...

Moda : Magoni - 'a Milano creare liceo del Made in Italy' : Milano, 5 set. (AdnKronos) - "La Lombardia dimostra notevole dinamismo e vitalità in settori in grado di creare valore e produrre ricchezza. La Moda, con le sue produzioni, il commercio e l'attività di design, continua a dar vita a numerose opportunità occupazionali, con un forte potenziale di cresc

“Amazzonia - deforestazione Made in Italy” : quali responsabilità ha la produzione e il commercio tricolore? : Cosa lega i consumatori italiani alla deforestazione della foresta amazzonica, minacciata in questi giorni da migliaia di incendi? Legno, pellame e soia, usata per alimentare il bestiame. Questo legame viene raccontato e per certi versi svelato da un documentario appena uscito, “deforestazione Made in Italy“, di Francesco De Augustinis. Due anni di indagini racchiuse in un film di inchiesta ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Un ...

Made in Italy : Coscia festeggia un secolo a Vicenzaoro con studenti Ied : Vicenza, 3 set. (Labitalia) - Sarà festeggiato l'8 settembre un secolo di storia di Coscia, l’az[...]

Serie A - cresce il livello ma è boom di stranieri : Juventus maglia nera - Torino e Roma uniche big “Made in Italy” : Si è conclusa una sessione estiva di calciomercato intensa ed appassionante, che ha visto il ritorno o l’arrivo di grandi campioni in Serie A. Da de Ligt a Lukaku, da Sanchez a Higuain, fino a Ramsey, Smalling, Darmian, Zappacosta, Boateng, Godin, Rabiot, Llorente, Ribery, Lozano, Danilo, Lazaro, Mkhitaryan e Balotelli, il nostro campionato è tornato ad essere Paese che richiama i grandi giocatori con tanti acquisti importanti ...

Porti chiusi al Made in Italy nel mondo : rischio di malattie e parassiti soprattutto da pomodori e riso : Dazi e stop al Made in Italy a tavola nel mondo, soprattutto per via delle barriere sanitarie e burocratiche erette strumentalmente nei confronti dei prodotti agroalimentari nazionali, dal pomodoro ciliegino bloccato alle frontiere con il Canada ai Porti chiusi al riso tricolore in Cina, che costano almeno mezzo miliardo all’export nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sul dossier realizzato dal ministero delle ...

Amazon - le uscite di Settembre 2019 - Made in Italy di Canale 5 - Undone e Future Man 2 : Amazon Prime Video le uscite di Settembre 2019, El Corazon de Sergio Ramos, Future Man, Made in Italy e Transparent Il mese di Settembre accoglie subito la fiction di Canale 5 Made in Italy in arrivo in anteprima rispetto al rilascio in tv in chiaro. Arriva anche il film musicale conclusivo di Transparent nonostante la serie sia sempre andata in prima tv su Sky. Arrivano i film Capri Revolution e La Befana vien di notte con Paola Cortellesi. I ...

Made in Italy in anteprima su Amazon Prime - e Infinity? Mediaset parla di un importante accordo ma i conti non tornano : Ma è mai possibile che Mediaset abbia ceduto i diritti di una sua fiction ad Amazon Prime? Sembra proprio di sì e il prodotto in questione è Made in Italy. Già nei mesi scorsi vi abbiamo parlato della serie Taodue centrata sull'eccellenza della moda italiana raccontando i mitici anni 70 raccontando quelli che sono stati gli albori di questo settore mettendo insieme la stilista Krizia, Rosita Missoni, Raffaella Curierl e anche Giorgio Armani, e ...

Mediaset - firmato a sorpresa accordo con Amazon Prime Video (che manderà in onda la serie “Made in Italy”) : L’annuncio, a sorpresa, arriva da Cologno Monzese: accordo firmato tra Mediaset e Prime Video, il servizio streaming di Amazon, che trasmetterà in anteprima la serie tv “Made in Italy“. La fiction prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi arriverà sul catalogo della piattaforma in autunno e successivamente sarà trasmessa da Canale 5. L’azienda ha scelto di evitare la messa in onda anticipata su Mediaset Play portando al ...

Xylella - arriva il primo olio dalle olive immunizzate : una speranza per il Made in Italy pugliese : Una speranza per il futuro arriva dal primo olio ottenuto dalle olive raccolte dagli ulivi immunizzati dalla Xylella che ha devastato 21 milioni di piante deturpando il patrimonio paesaggistico e mettendo in ginocchio il settore olivicolo del Salento. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della spremitura delle prime olive ottenute grazie all’innesto di piante malate con varietà resistenti di Leccino che dopo tre anni sono ...

Accordo Mediaset e Amazon - su Prime Video la serie Made in Italy : Accordo firmato oggi tra Mediaset e Prime Video, il servizio di Video streaming di Amazon, su “Made in Italy”, attesa serie tv italiana. Si tratta di un Accordo commerciale di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società: per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di Video streaming di terzi per la prima volta in Italia ...

Made in Italy - la serie di Canale 5 debutterà prima su Amazon Prime Video : Accordo tra Mediaset e Amazon Prime Video per la serie Made in Italy con Margherita Buy, Marco Bocci, Raul Bova e altri. Verrà rilasciata prima streaming e poi su Canale 5. Una notizia se vogliamo sorprendente per il mercato italiano arriva direttamente da Mediaset, che ha siglato un accordo con il noto servizio streaming Amazon Prime Video per la distribuzione in streaming in Italia della fiction dal titolo “Made in ...