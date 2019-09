“Ma quella è Camilla” Ecco dove l’hanno beccata senza Carlo E la ‘strana voce’ corre

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Camilla Parker Bowles al centro del gossip. La moglie did’Inghilterra è stata pizzicata al largo delle coste della Sardegna. Camilla Parker Bowles è stata sorpresa da “Chi”, in edicola domani, a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia. Le vacanza sono durate quattro giorni, due costeggiando i mari della Corsica e i restanti viaggiando da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Poi la Duchessa è partita per Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua “fuga”… Abituata al gossip Camilla Parker Bowles di sicuro non farà una piega davanti a chi le rimprovererà anche una linea non proprio perfetta. Qualche chilo di troppo che nulla toglie all’eleganza innata dalla ...

