Lutto nel mondo del cinema Un infarto porta via un grande È morto mentre era al

Lutto nella tv : un mieloma ha portato via un attore ineguagliabile. Tanto dolore : Lutto nel mondo della televisione: è morto John Wesley. L’attore, noto soprattutto per il ruolo del dottor Hoover in “Willy, il principe di Bel Air” al fianco di Will Smith, è morto a 72 anni dopo una lunga battaglia contro un mieloma. A dare la tragica notizia sono stati i parenti di John Wesley che lo hanno comunicato al magazine Variety. Gli Stati Uniti sono in Lutto per la tragica morte dell’attore che era noto per la sua inimitabile ...

Lutto nel mondo del cinema : la splendida attrice è morta per un attacco di cuore : Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa Carol Lynley. L’attrice americana, che è entrata nel cuore del grande pubblico con il suo fascino e la sua bellezza, con la storica pellicola “L’avventura del Poseidon”, è morta lo scorso martedì 3 settembre all’età di 77 anni. Secondo quel che riferisce “The Hollywood Reporter”, l’attrice si trovava nella sua casa di Pacific Palisades in California e ha avuto un attacco di cuore. Il cinema americano è ...

Le notizie del giorno : tensione in casa Juventus - paura Ferrero - Lutto nel mondo del calcio : tensione IN casa Juventus – Nelle ultime ore grande tensione all’interno del club bianconero, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è andato in scena un confronto duro tra Maurizio Sarri e Paratici, sono volate anche parole forti, il tecnico odia la finestra di calciomercato e non ha digerito il continuo tira e molla sugli esuberi che alla fine sono tutti rimasti alla Juventus. La scelta di lasciare fuori gente ...

Lutto nel mondo del calcio - si è spento un ex portiere [NOME e DETTAGLI] : Si è spento Edgardo Andrada, conosciuto nel mondo del calcio come “El gato”, passato alla storia per aver subito nel 1969 – quando difendeva la porta del Vasco de Gama – il gol numero 1000 di Pelè. Andrada, che aveva 80 anni, era argentino, aveva vestito la maglia del Rosario prima di trasferirsi in Brasile, con il Vasco de Gama. Anni dopo il suo ritiro, Andrada fu accusato di aver partecipato all’assassinio ...

Morto il primogenito di Cafu - Lutto nel calcio - Totti : 'L'ho visto crescere' : Il figlio di Cafu è Morto. Il primogenito dell'ex calciatore brasiliano, che in Italia ha giocato per undici stagioni, è infatti stato stroncato ieri da un malore mentre trovava nella casa di famiglia in Brasile, aveva solo 30 anni. Tragedia per il calciatore brasiliano Cafu: Morto suo figlio Marcos Cafu, terzino brasiliano oggi 49enne, ha giocato in Italia dal 1997 al 2008, vestendo prima la maglia della Roma e poi del Milan, ieri ha subito un ...

Lutto nel mondo della musica : il cantautore LaShawn Daniels è morto in un terribile incidente d’auto : È morto improvvisamente LaShawn Daniels, songwriter americano autore di innumerevoli successi per artisti di fama mondiali per esempio Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. Come ha fatto sapere il suo portavoce JoJo Pada, LaShawn Daniels è deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente d’auto. Una tragedia senza precedenti: l’uomo aveva solo 41 anni. Vinse un Grammy Award per la Miglior canzone R&B nel 2001 per ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - caos in casa Juventus : Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel 1958 esordì in prima squadra ...

Lutto nel mondo del cinema - Valerie Harper è morta dopo una lunga malattia : Gravissimo Lutto nel mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo: Valerie Harper è morta. La storica attrice è stata protagonista di una delle serie tv più amate nella storia della tv americana, ma meno famosa in Italia, “The Mary Tyler Moore Show”. Un vero e proprio colosso dell’intrattenimento a stelle e strisce, una grandissima personalità che ha influenzato e ispirato tantissimi attori di oggi, facendo sognare tutti. Era lei la ...

Lutto nel mondo della musica : è morto improvvisamente a 44 anni : È morto Tomaso Cavanna, creatore di grandi eventi in tutta ItaliaLutto nel mondo della musica, di è spento a 45 anni, veneziano, tra gli ultimi progetti a cui aveva lavorato c'era il Jova Beach Party. È mancato lunedì 26 agosto Tomaso Cavanna: l’imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico avrebbe compiuto 45 anni il 28 agosto. Cavanna era molto conosciuto nell’ambiente della musica italiana; aveva lavorato a lungo in ...

Lutto nel giornalismo abruzzese - è morta la collega Simona Petaccia : Chieti - E’ morta durante la scorsa notte, nell’ospedale di Chieti, dove era ricoverata da diverso tempo Simona Petaccia. Simona era giornalista dal 1999 ericopriva la carica di presidente della onluns Diritti Diretti, che si occupa di comunicazione relativa al turismo accessibile. Simona era molto conosciuta in Abruzzo e fuori dai confini regionali. Era laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere. Specializzata in Comunicazione e Uffici ...

Le notizie del giorno – Icardi fa tremare l’Inter - Lutto nel mondo del calcio - la cessione della Sampdoria : Icardi FA tremare L’INTER – Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro Icardi, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa, Icardi rischia di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile ...

Lutto nel mondo del calcio - morto attaccante all’età di 40 anni [NOME e DETTAGLI] : Grave Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto l’ex Nazionale del Ghana Junior Agogo all’età di 40 anni, il calciatore è deceduto a Londra dopo una serie di problemi di salute, l’ultima esperienza con la maglia dell’Hibernian. Gran parte della carriera l’ha trascorsa in Inghilterra indossando le maglie di Sheffield Wednesday, Lincoln City, Queens Park Rangers, Barnet, Bristol Rovers e Nottingham ...

Lutto nello spettacolo. Cosimo Cinieri è morto all’età di 81 anni : Ancora un grave Lutto nel mondo del cinema: l’attore, drammaturgo e regista Cosimo Cinieri è scomparso ieri sera all’età di 81 anni. Li avrebbe compiuti proprio oggi: era nato infatti il 20 agosto 1938 a Taranto e da molto tempo era in condizioni critiche per una lunga malattia. Di lui si ricorda soprattutto il sodalizio e il rapporto professionale con Carmelo Bene, con il quale divise per anni i palcoscenici come comprimario. Una carriera di ...

Il Lutto dell’Italia per Felice Gimondi. Davide Cassani : “Ho avuto un solo idolo nella mia vita”. Renato Di Rocco : “Amato da tutti” : Una Nazione in lutto: può essere considerato uno degli sportivi italiani più grandi di sempre, sicuramente nella sua disciplina, quella del ciclismo, è da citare tra le leggende. Felice Gimondi è scomparso oggi all’età di 76 anni a causa di un malore: tutto il Bel Paese sta mandando un ultimo saluto al fenomeno lombardo. Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo ad Italpress: “Una tristezza enorme. C’è rammarico, delusione, un ...