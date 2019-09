L' Ue di von der Leyen | «Patto su migranti e asilo» Gentiloni agli Affari Economici

Ue - la squadra di commissari scelta da Ursula von der Leyen : da Vestager a Gentiloni - tutte le deleghe : Ventisette commissari, inclusa la presidente Ursula von der Leyen che ha nominato l’olandese Frans Timmermans vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Patto verde con delega al Clima. Oltre a lui, l’ex ministra della Difesa tedesca ha scelto per il ruolo di vicepresidente esecutivo anche la danese Margrethe Vestager, riconfermata alla Concorrenza con delega al digitale, e il lettone Valdis Dombrovskis, che tornerà ad essere ...

Ecco la nuova Commissione Ue - Gentiloni all’Economia. von der Leyen : Italia rispetti il Patto di Stabilità” : Franz Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis saranno i vicepresidenti esecutivi della nuova Commissione europea. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen che ha anche resa nota la composizione della sua squadra con le attribuzioni dei portafogli ai 26 commissari designati, che dovranno essere confermati successivamente dalle audizioni individuali e poi dal voto di fiducia del Parlamento europeo a tutto il nuovo Esecutivo ...

Ue - Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici. von der Leyen annuncia le deleghe della sua squadra : “Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte”. La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato le deleghe assegnate ai vari commissari. “Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile”, ha detto. “Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 uomini. Fonti Bruxelles : “Gentiloni agli Affari economici” : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa, mentre erano 10 nella Commissione Juncker – e 14 gli uomini. E oggi da Bruxelles arriva anche l’endorsement di Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a Paolo Gentiloni per il ruolo di ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 uomini : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa – se confermato nella sua composizione, e 14 gli uomini. Il successore di Juncker ha approvato la lista dei candidati commissari per il 2019-24, fornitale dal Consiglio, dopo i colloqui riservati tenuti nei giorni ...