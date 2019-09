LIVE Spagna-Polonia 90-78 basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | gli iberici volano in

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Glipassano su un’ottimache ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei! FINITA!batte90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski che fa 2/2. 90-76 Waczynski preciso ai liberi. 90-74 1/2 dalla lunetta per Fernandez. 89-74 Gasol sale in cattedra con le sue mani morbide. 87-74 Dimenticato Ponitka che appoggia al vetro. 87-72 Taglio di Claver e schiacciata a due mani per mettere il punto esclamativo sulla partita! 85-72 Tripla di Rubio da fermoooo!!ad un passo dalle semifinali quando il cronometro segna 3’21”. 82-72 Rubio da tre punti! Canestro difficilissimo ...

