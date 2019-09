LIVE Spagna-Polonia 22-18 basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | primo quarto molto frizzante

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-18 Sul tentativo mancato di Llull da lontanissimo si chiude il. 22-18 Azione identica a quella precedente e altri due punti per Willy Hernangomez. 20-18 W. Hernangomez sposta regolarmente il suo marcatore e trova un canestro comodo. 18-18 Kulig con chilometri di spazio non può non prendersi il tiro da tre e fa bene. 18-15 Koszarek appena entrato si mette in ritmo con la tripla. 18-12 Taglio dal lato debole di Claver che poi appoggia al tabellone. 16-12 Bel giropalla dei polacchi che permette a Waczynski di segnare un comodo canestro da tre. 16-9 Fernandez con eleganza realizza la tripla. 13-9 1/2 dalla lunetta per Gasol. 12-9 Reverse di Rubio, già a quota 8 punti senza errori dal campo. 10-9 Tripla dal palleggio di Slaughter. 10-6 Claver gira sul perno e si fa beffe del suo difensore. 8-6 Tripla con fallo di Rubio, ...

