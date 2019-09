LIVE Spagna-Polonia 0-0 basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | si comincia!

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:59 Andiamo a leggere i quintetti:: Rubio Fernandez J. Hernangomez Claver Gasol: Slaughter Ponitka Waczynski Cel Hrycaniuk 14:55 Finita a Dongguan! Colpaccio dell’Argentina che elimina la favoritissima Serbia con il punteggio finale di 97-87! 14:50 Per le Furie Rosse può essere una grande occasione questa rassegna iridata: gli iberici si trovano nella parte di tabellone più agevole e la finale è assolutamente alla portata. 14:45 Ricordiamo che la vincente disfiderà poi in semifinale una tra Australia e Repubblica Ceca, altri due team che in una partita secca possono creare tanti grattacapi. 14:40 Intanto si sta consumando il miracolo nel primo quarto di giornata: l’Argentina conduce sulla Serbia per 87-76 a 3’17” dalla fine! 14:35 Allo Shanghai Oriental Sports Center va in scena ...

zazoomblog : LIVE Spagna-Polonia basket Mondiali 2019 in DIRETTA: iberici favoriti per l’accesso in semifinale - #Spagna-Poloni… - zazoomnews : LIVE Spagna-Polonia basket Mondiali 2019 in DIRETTA: iberici favoriti per l’accesso in semifinale - #Spagna-Poloni… - VanessaTiso : E cmq non sapremo di certo stasera della tresca di Taylor direttamente dalla Spagna ma lo sapremo tutti a Live non è la Durso ??#GF16 -