LIVE Italia-Lussemburgo 5-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Tumminello

Fonte : oasport

82′ Fuori Sala e dentro Tripaldelli, per lui esordio. 81′ Sala ancora lui sulla sinistra mette in mezzo ma nessuno riesce a mettere la deviazione vincente. 79′ Frattesi si è messo nella posizione di Zaniolo e riesce a creare non pochi problemi alla difesa del. 77′ SCAMACCAAAAAAAAA, finalmente riesce a segnare dopo vari tentativi, ma grandissimo assist di Frattesi che gli serve un filtrante d'oro che lo mette davanti al portiere, 5-0. 75′ Fuori Locatelli e dentro Zanellato per l'. 74′ Simon salva allungando la gamba su un grande lancio di Scamacca per Sottil. 72′ Fallo di Frattesi su Muratovic lanciato in velocità al centro del campo. 70′ Tiro fuori di Schaus da posizione ottima sulla sinistra. 68′ TUMMINELLLOOOOOOOOO, Sala sulla sinistra entra ...

