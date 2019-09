LIVE Italia-Lussemburgo 3-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Locatelli e

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ Elastico di Sottil che manda in estasi il pubblico di Castel di Sangro. 64′ Scamacca ci ritenta ancora da fuori area ma questa volta ci mette una pezza Silva che respinge con le punte delle dita. 62′ SOTTILLLLLLLL, grande giocata di Riccardo Sottil che sulla destra prende palla salta due uomini e batte sul primo palo il portiere del, 3-0. 60′ Fuori Zaniolo e Pinamonti per Tumminello e Frattesi. 58′ Questa volta è Sala che va vicino alla rete, sulla destra Sottil salta il terzino e mette dentro un cross basso che Sala mette fuori da buona posizione. 57′ Usciti bene dalla difesa riceve palla dalla sinistra Sala che mette un cross al bacio per Pinamonti che di testa non inquadra la porta. 55′ Zaniolo per Scamacca che imbuca per Pinamonti che viene però fermato in scivolata ...

