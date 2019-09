LIVE Italia-Lussemburgo 2-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Locatelli e

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21 A tra poco per il secondo tempo. 19.20 Bene, benissimo l’che riesce fraseggiare benissimo sopratutto nella seconda parte del primo, Zaniolo che svolge più il ruolo di trequartista che non di mezzala alcune volte risulta impreciso nel servire gli assist che sarebbero nelle sue corde, Male all’inizio Kean con movimenti ripetuti e prevedibili poi si sveglia e si guadagna il secondo rigore. 46′ Fine primo tempo,2-0 Under 21. 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 44′ Scamacca sulla sinistra con il controllo orientato per lo stop supera due uomini ma non riesce a mettere in mezzo per Pinamonti. 42′ L’sta molto bene fisicamente e riesce a far girare a vuoto perfettamente il. 40′ Sul corner la palla arriva a Marchizza che di piatto impatta ...

