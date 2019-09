LIVE Italia-Lussemburgo 2-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Locatelli e

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55′ Zaniolo per Scamacca che imbuca per Pinamonti che viene però fermato in scivolata da Held. 54′ Aggancio di Scamacca al limite dell’area di rigore in zona centrale, prende la mira e calcia ma finisce abbondantemente fuori. 52′ Zaniolo praticamente sta a 5 metri da Pinamonti, in questo momento fa la seconda punta. 50′ Zaniolo ruba palla in area di rigore delma poi al momento del tiro viene fermato, per le proteste viene ammonito. 48′ Bastoni per Marchizza che da lontano spara la botta in porta che finisce però di molto fuori. 47′ Punizione per ilbattuta da Muratovic, dai 28 metri vamente in porta ma Plizzari blocca senza patemi. 46′ Fuori Kean e dentro Sottil, scelta tattica da parte dell’allenatoreno. 19.30 Inizia il secondo tempo! 19.21 ...

vogue_italia : Un maxi live nel cuore di Milano con @charlottelawr, Fadi, @levantecanta e @Mahmood_Music #VogueForMilano19 - matteosalvinimi : La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia… - matteosalvinimi : Il governo dei No e delle poltrone non va lontano, non potranno scappare dalle elezioni (quelle vere) all’infinito:… -