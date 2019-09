LIVE Italia-Lussemburgo 0-0 Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | l’Italia

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ Locatelli è il capitano dell’, subito lancio lungo per Zaniolo che non controlla. 18.30 Inizia la partita! 18.25 Inni delle due nazionali in corso. 18.20 Ila differenza dell’, ha già disputato due incontri entrambi persi per 3-0 sia con l’Irlanda che con l’Islanda. 18.15 Tra quindici minuti inizierà il match, la partita si svolgerà a Castel di Sangro. 18.10 Partita in cui è facile aspettarsi un numero di gol abbastanza elevato vista la differenza di qualità tra le due squadre. 18.05 A disposizione per l’: Carnesecchi, Adjapong, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Ranieri, Tumminello, Sottil, Zanellato. A disposizione per il: Ottele, D’Anzico, Duriatti, Nsidjine Kuete, Avdusinovic, Osmanovic, Curci, Semedo Monteiro, Schmit. 18.02 Arbitra il danese Peter ...

