LIVE Argentina-Serbia basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | ottimo inizio degli argentini

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-7 Scola magico per Gallizzi che deve solo appoggiare al vetro. 12-7 Un solo libero per Bogdanovic. 12-6 Tre rimbalzi offensivi per lae alla fine segna Lucic. 12-4 SCOLAAAAA! TRIPLAAAA! 9-4 Due liberi di Garino dopo l’antisportivo di Raduljica. 7-4 Jokic controlla bene il corpo in penetrazione e trova due punti. 7-2 Una magia dietro la schiena di Campazzo per la schiacciata di Delia. 5-2 Jovic buca la difesa e trova il sottomano vincente. 5-0 TRIPLA DI CAMPAZZO! 2-0 Brussino esce dal blocco e di tabella segna il primo canestro della partita. Palla a due vinta dall’. 12.58: Questi i quintetti titolari.: Campazzo, Brussino, Garino, Scola, Delia: Jovic, Bogdanovic, Lucic, Jokic, Raduljica 12.55: Ultimissimi momenti nel riscaldamento. 12.52: E’ il momento della presentazione delle due ...

ftg_soccer : GOAL! Independiente Rivadavia in Argentina Primera B Nacional Independiente Rivadavia 4-1 Nueva Chicago More live s… - ftg_soccer : GOAL! Independiente Rivadavia in Argentina Primera B Nacional Independiente Rivadavia 2-0 Nueva Chicago More live s… -