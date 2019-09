LIVE Argentina-Serbia basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | 97-87 impresa argentina! Scola e

LIVE Argentina-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio argentino a metà ultimo quarto (80-73) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-78 Due liberi di Bjelica. Mancano tre minuti. 87-76 SCOLAAAAAAAAA! CAMPAZZO PER SCOLA! SEGNA CON IL FALLO LUIS! EROICI! 85-76 LAPROVITTOLA! Gioco da tre punti semplicemente magico e l’Argentina sogna. 82-76 Bjelica con classe ed orgoglio. Quattro minuti a fine ultimo quarto. 82-73 CAMPAZZO! Addirittura con il rimbalzo offensivo. 80-73 Scola al ferro! Incredibile incredibile! 78-73 ...

68-67 2/2 di Bogdanovic. Serbia sul -1. 68-65 Due liberi di Deck. 66-65 1/2 di Bjelica dalla lunetta. Tre minuti alla fine del terzo quarto. 66-64 BJELICA! Una prodezza del giocatore dei Kings, che segna allo scadere dei 24 secondi in terzo tempo da tre punti. 66-61 Lucic prende la linea di fondo e schiaccia. 66-59 Arresto e tiro di Vildoza. Si muove solo la retina. 64-59 Libero di Campazzo

39-34 Risponde subito Simonovic dall'angolo. 39-31 Tripla dall'angolo di Vildoza! Cinque minuti all'intervallo. 36-31 Dentro anche il libero supplementare per Caffaro. 36-30 Jokic viene servito in area ed il centro segna con il fallo di Caffaro. 35-28 TRIPLAAAAAA! Laprovittola forza, ma gli dei del basket lo aiutano. Che Argentina! 32-28 Due liberi di Laprovittola. Fallo

27-28 Schiacciata di Bogdanovic. 27-26 Fjellerup segna in contropiede. Djordjevic furibondo per l'approccio serbo e chiama timeout. FINISCE IL primo quarto! Argentina avanti con sei punti e sei assist di un meraviglioso Facundo Campazzo. La Serbia è attaccata, ma ha bisogno di un altro Nikola Jokic. 25-23 COSA HA FATTO CAMPAZZO! Il play argentino scherza tutta la difesa serba e poi

14-7 Scola magico per Gallizzi che deve solo appoggiare al vetro. 12-7 Un solo libero per Bogdanovic. 12-6 Tre rimbalzi offensivi per la Serbia e alla fine segna Lucic. 12-4 SCOLAAAAA! TRIPLAAAA! 9-4 Due liberi di Garino dopo l'antisportivo di Raduljica. 7-4 Jokic controlla bene il corpo in penetrazione e trova due punti. 7-2 Una magia dietro la schiena di Campazzo per la schiacciata di

7-2 Una magia dietro la schiena di Campazzo per la schiacciata di Delia. 5-2 Jovic buca la difesa e trova il sottomano vincente. 5-0 TRIPLA DI Campazzo! 2-0 Brussino esce dal blocco e di tabella segna il primo canestro della partita. Palla a due vinta dall'Argentina. 12.58: Questi i quintetti titolari. Argentina: Campazzo, Brussino, Garino, Scola, Delia Serbia: Jovic, Bogdanovic, Lucic,

Il programma dei quarti di finale – La presentazione dei quarti di finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Argentina-Serbia, primo quarto di finale del Mondiale di basket 2019. Da oggi cominciano le sfide ad eliminazione DIRETTA ed infatti sono in programma i primi due quarti di finale. Si parte alle ore 13.00 con la super sfida tra i sudamericani e i serbi. Un Mondiale

15.52 Spagna-Serbia 62-42: siamo al ventello di vantaggio per gli uomini di Scariolo su quelli di Djordjevic! 15.50 CINA-NIGERIA 73-86: padroni di casa che chiudono il loro mondiale con una netta sconfitta! 15.48 Spagna-Serbia 57-39: una tripla di Claver aumenta ancora il margine! 15.44 Spagna-Serbia 54-39: aumenta il vantaggio degli iberici, Jokic espulso per doppio

15.20 Spagna-Serbia 45-37: iberici avanti di 8 lunghezze all'intervallo lungo! 15.19 CINA-NIGERIA 51-60: padroni di casa nettamente sotto a dieci minuti dalla fine! 15.18 Polonia-Argentina 41-70: inizia l'ultimo quarto! 15.15 Polonia-Argentina 39-68: dominio dell'Argentina, 37 secondi alla fine del terzo quarto. 15.12 Spagna-Serbia 35-27: +8 per i ragazzi di

Con la vittoria dell'Italia termina la sessione mattutina della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. L'appuntamento è fissato per le 14.00 quando inizieranno le partite del pomeriggio e sicuramente ci sarà da divertirsi. La DIRETTA LIVE si interrompe qui, tutta la redazione di OAsport vi augura un buon proseguimento di giornata. 12.49 PORTO RICO-Italia 89-94: questa volta è

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata dei Mondiali di Basket 2019. Oggi andranno in scena 8 partite, quattro di seconda fase e altrettante del tabellone per il posizionamento dalla 17esima alla 32esima posizione. I match andranno in scena a Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Si attendono gli ultimi importanti verdetti per quel che riguarda il gruppo I e J, della

16.24 Si chiude qui con un po' di amarezza la nostra DIRETTA odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.18 Spagna-ITALIA 67-60: purtroppo gli azzurri hanno subito un parziale di 10-0 da quel 56-52 a suo favore e vengono eliminati. Spagna ai quarti.

15.51 CINA-COREA DEL SUD 77-73: con grande fatica i padroni di casa hanno la meglio nella sfida asiatica. 15.48 SPAGNA-ITALIA 50-48: azzurri che continuano strenuamente a lottare con gli iberici, tra pochissimo inizia l'ultimo quarto! 15.44 ARGENTINA-Venezuela 87-67: per

15.23 Argentina-Venezuela 65-50: iniziato l'ultimo periodo, 15.19 Argentina-Venezuela 63-47: finito il terzo quarto a Foshan. 15.16 Argentina-Venezuela 58-44: gli uomini di Sergio Hernandez sempre in controllo, 15 punti di Deck, dall'altra parte 17 di Carrera. 15.14