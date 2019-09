L’italiana scampata all’attentato dell’11 Settembre | “Ero dentro la Torre Nord quando si

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) “Se ripenso a quel giorno la prima cosa che mi viene in mente è l’immagine delle due torri una integra e l’altra distrutta. Quella mattina erolaproprio nel momento in cui si è schiantato il primo aereo“: lo ha raccontato all’AdnKronos Martina Gasperotti, igienista dentale di Reggio Emilia,all’attentato alle Torri Gemelli dell’112001. “Ero a New York per studiare, volevo imparare l’inglese, ero giovane all’epoca, avevo 28 anni. L’università si trovava vicino al World Trade Center, ero arrivata in anticipo perché volevo vedere il ristorante panoramico al piano 107, il più alto della. Non ho visto il primo aereo arrivare, in quel momento mi trovavo davanti all’ascensore e stavo appunto aspettando che si aprisse per salire all’ultimo piano. Quel giorno avrei iniziato ...

