L’inganno e il cimitero | se lasciamo che stuprino anche la bontà

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 11 settembre 2019) A Ragusa un uomo di 26 anni, Sergio Palumbo, ferma di notte una donna in auto gridandole che ha bisogno di soccorso per sua moglie. Lei non resiste all'impulso di prestare aiuto e si ritrova nelle mani di un farabutto che la minaccia con una grossa pietra, le prende la carta d'identità e le dice: "so chi sei e dove abiti, se parli faccio fuori te e i tuoi familiari". Poi la violenza nei pressi di un. E finalmente, sicuro di farla franca, si fa addirittura riaccompagnare a casa. La poveretta può adesso chiedere aiuto ai suoi, va in ospedale e denuncia. Si scopre che il mostro ha una moglie e due bambini, non disdegna la cocaina ed è pregiudicato per avere rapinato e violentato una prostituta nel 2018. Pena mai scontata: quattro giorni in cella, poi arresti domiciliari e infine solo obbligo di dimora. Complimenti alla giustizia italiana.E qui devo dire due cose. Non ...