L’ex pilota Michael Schumacher è stato ricoverato in un ospedale di Parigi | dice Le

MotoGp – Pedrosa non dà per spacciato Jorge Lorenzo - L’ex pilota Honda crede nel maiorchino : “ecco cosa deve fare” : Dani Pedrosa dalla parte di Jorge Lorenzo: l’ex pilota Honda ‘difende’ il maiorchino Jorge Lorenzo si sta godendo una vacanza alle Maldive in compagnia del giovane collega italiano Tony Arbolino. Ieri il maiorchino si è sottoposto ad un controllo medico per verificare le sue condizioni dopo l’infortunio procuratosi nelle prime prove libere del Gp d’Olanda. Il pilota Honda spera di poter tornare in sella alla ...