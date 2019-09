Leghista con maglia su Bibbiano | Casellati sospende Aula

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Leghista con maglietta su Bibbiano. Tensione e cori in Aula Diretta : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

"Sei mesi e ti spari...". Salvini contro il post del giornalista Rai - Renzi sta con il Leghista : “Mi dà fastidio il post su Facebook di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a In Onda su La7. Il riferimento del leader della Lega è al post del caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo che ha ...

Friuli : il Leghista Fedriga contro nuovo governo : 'Favorisce immigrazione selvaggia' : "E' una vergogna assoluta. Pd e M5S hanno già partorito l'esecutivo dell'immigrazione selvaggia". Così Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, ha commentato la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale n.9 del 8 luglio, in quanto contenente delle norme riguardanti l'immigrazione ritenute potenzialmente discriminatorie dal nuovo governo. Norme discriminatorie Ieri mattina, dopo il giuramento al ...

Conte 2 - Fattori (M5s) : “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ Leghista - meglio che se ne vada ‘sua sponte'” : “Accordo col Pd? Questo passaggio non è stato gestito solo da Di Maio, ma da più mani. Lo stesso Beppe Grillo è intervenuto in maniera forte. Peraltro, Di Maio su questa quadratura politica col Pd aveva qualche perplessità. In questi 14 mesi Luigi, a differenza mia, si trovava bene nell’alleanza con la Lega, con cui aveva un feeling molto particolare”. Sono le parole della senatrice M5s, Elena Fattori, nel corso della ...

“Tutta colpa di Salvini. Ora sarà contento”. Anche Alessandra Mussolini contro il leader Leghista : “Per forza, sono comunisti!”. È quanto afferma all’Adnkronos Alessandra Mussolini per niente stupita dalle parole del ministro Dario Franceschini, che per il suo primo giorno da titolare del Mibact ha scelto la sede simbolica del Museo Storico della Liberazione di via Tasso a Roma affermando di voler cominciare dalla “memoria dell’antifascismo”. “Salvini sarà contento”, sottolinea ironica Alessandra Mussolini che non trova “altri responsabili” ...

Il deputato Leghista Di Muro : "Ministro Pd per la famiglia - saranno contenti a Bibbiano" : La segreteria Dem di Imperia annuncia la querela: "Non possono pensare di scrivere qualsiasi nefandezza"

La società petrolifera russa e i contatti con il Leghista Savoini : Sono i collegamenti con l’azienda Rosneft Oil Company ad attirare l’attenzione degli inquirenti nell’inchiesta sulla presunta compravendita di petrolio che avrebbe dovuto creare una presunta «stecca» da 65 milioni di euro per la Lega di Matteo Salvini

Il Leghista Andrea Crippa : "Contattati da senatori M5s. Votano no a Conte se gli diamo un seggio" : “Ci hanno contattato nove senatori M5s. Se gli diamo un seggio, Votano no a Conte”. A dire queste parole, riportate dall’AdnKronos, è il deputato leghista Andrea Crippa, che interviene sulla crisi di governo e sulle trattative tra Cinquestelle e Pd per un secondo esecutivo a guida di Conte. Il vicesegretario della Lega spiega come si tratta di “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro ...

Caso Siri - il faccendiere Arata in Transatlantico per incontrare una Leghista. L’inchiesta prosegue : L'appuntamento, per sponsorizzare un emendamento, venne organizzato dall'ex sottosegretario indagato, che resta l'uomo di tanti misteri. Nella Lega qualcuno l'ha aiutato per favorire Arata, l'ex consulente per l'energia di Salvini in affari con il "re" dell'eolico di Trapani

Su Facebook si definisce "antisemita" - bufera sul consigliere Leghista : Il goriziano Altinier ha scritto la parola sotto la voce "orientamenti religiosi". Ora si scusa: "L'ho fatto dieci anni fa, quando ero adolescente, per scherzo"

Matteo Salvini a Berlusconi : "Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno". Il Cav scatena l'ira Leghista : "Voglio dare una risposta a Berlusconi. Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno. Non siamo usciti da un'alleanza che non ci faceva fare le cose per entrare in un'altra che non ci fa fare le cose". Ma la frase che più fa discutere in serata la pronuncerà più tardi il presidente della Regione V

Crisi - la mossa Leghista per restare al governo : “Di Maio premier”. Salvini conferma - ma i capigruppo vanno in tilt : “L’offerta? Sì - no” : La narrazione del voto subito come unica via per uscire dalla Crisi è andata a schiantarsi poco dopo le 19 di mercoledì nel palazzo del Quirinale. Sono bastate poche parole di Luigi Di Maio per smontare il mantra di Matteo Salvini e della Lega che da giorni insistono pubblicamente sul “no alle poltrone” e la “parola agli italiani”, arrivando a ipotizzare che il Conte 2 sia stata una mossa non solo tessuta nei palazzi ...

Ultimo duello Salvini-Di Maio - il Leghista contro le scelte del Colle : Al Colle va di scena l'ultima resa dei conti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Poco prima delle 18:30, il capo del partito di via Bellerio entra nella Loggia della vetrata, al termine del secondo giro di consultazioni della crisi di governo. Salvini fa un'invettiva durissima contro il governo che si appresta a nascere, sostenendo che sara' guidato da un premier "scelto" al G7 di Biarritz, dopo che, in una diretta Facebook all'ora di pranzo, ...