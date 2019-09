Le Parole Lontane dei Maneskin | il nuovo singolo con protagonista Marlena

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Ledeisarà in radio da venerdì 13 settembre. Si tratta deldella band guidata da Damiano David che torna in radio sul finire dell'estate con unpezzo contenuto nell'album Il Ballo Della Vita. Scritto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, Leè già stato certificatod'oro ed è tra i brani più apprezzati dai fan all'interno del disco rilasciato per Sony Music lo scorso 26 ottobre che vanta 154,7 milioni di stream e la certificazione di doppio disco di platino. Ad accompagnare il pezzo ci sarà un videoclip ufficiale ideato dai Måneskin con la regia di Giacomo Triglia che vede tornare, la figura femminile fil rouge di Il Ballo Della Vita che rappresenta la libertà di espressione e dell’ispirazione artistica, qui presente in chiave folk. Le...

