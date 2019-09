Le notizie del giorno ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019) FIDUCIA A CONTE: DI MAIO "CON I FATTI OTTERREMO QUELLA DEGLI ITALIANI", DUELLO IN AULA CON SALVINI Via libera anche dal Senato con 169 si' e 133 no, 5 gli astenuti. Il premier contestato dai leghisti: "Traditore, Bibbiano". Il leader del Carroccio: "Inchiodato alla poltrona come le vecchie mummie della Prima Repubblica". La replica: "Arroganza da chi chiedeva i pieni poteri". GENTILONI AGLI AFFARI ECONOMICI UE: "SERVONO POLITICHE DI BILANCIO ESPANSIVE" Ursula von der Leyen svela la squadra della Commissione, per la prima volta un italiano avrà il delicato incarico. L'ex premier: "L'Italia non stia a borbottare contro l'Europa ma abbia un ruolo di primo piano". Il Mef smentisce le voci su presunti obiettivi di deficit: non hanno alcun riscontro. IL PAPA: NON HO PAURA DI UNO SCISMA NELLA CHIESA Francesco torna sulle critiche al suo Pontificato: pillole di arsenico che ti pugnalano ...

Agenzia_Ansa : Per il ministro dell'ambiente del Giappone, l'unica opzione è 'versare l'acqua di #Fukushima in mare'. Insorgono ci… - Agenzia_Ansa : #Conte in Senato, #Salvini lo attacca: 'Chi prende un voto in più governa. Se andate avanti su questo tema raccogli… - Agenzia_Ansa : Governo Conte alla prova del Senato. #Salvini lo attacca: 'E' un nuovo Monti' #ANSA -