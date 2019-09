Land Rover Defender | a Francoforte debutta la nuova generazione – FOTO

Land Rover Defender - Segui con noi il reveal dalle ore 9 : 50 - LIVE : La Land Rover svelerà la nuova generazione della Defender al Salone di Francoforte. La Casa britannica ha scelto di non organizzare un evento esclusivo prima della rassegna tedesca: per vedere la nuova fuoristrada bisognerà attendere le 10 del mattino di oggi, martedì 10 settembre. Qui sotto potrete Seguire con noi lo streaming in diretta della conferenza stampa di presentazione di questo nuovo modello a partire dalle 9:50. Tre versioni per ...

Land Rover Defender - L'ultimo teaser prima del debutto - VIDEO : La Land Rover ha diffuso una nuova immagine ufficiale e un breve filamto della nuova Defender che verrà presentata il 10 settembre al Salone di Francoforte. Dovrebbe trattarsi delL'ultimo teaser prima del reveal di domattina. Nei giorni scorsi la Casa aveva mostrato anche un dettaglio del frontale dell'iconica fuoristrada, caratterizzato, sotto la linea del cofano, da una griglia piuttosto minimalista nella quale è incastonata lo scudetto della ...

Land Rover - Ecco il frontale della nuova Defender : La Land Rover ha diffuso unimmagine ufficiale della nuova Defender che verrà presentata il 10 settembre al Salone di Francoforte. Il teaser raffigura un dettaglio del frontale, caratterizzato, sotto la linea del cofano, da una griglia piuttosto minimalista nella quale è incastonata lo scudetto della Casa: una soluzione stilistica in parte già anticipata dalle foto dei prototipi camuffati impegnati nei collaudi. La prossima generazione della ...

Jaguar Land Rover - l’Intelligenza Artificiale contro lo stress degli automobilisti : Per gli ingegneri di Jaguar Land Rover l’auto deve essere un luogo sacro, “un santuario tranquillo”: detto alla loro maniera, un “tranquil sanctuary”. Che è, di fatto, il manifesto della vision del gruppo britannico sul modo innovativo di concepire il veicolo, l’automobilista e quindi l’esperienza di guida. L’obiettivo è quello di rendere quest’ultima sempre migliore, facendo interagire l’uomo con la sua auto, ...

Esplorazione di Marte : la NASA testa in IsLanda un nuovo rover : In attesa della prossima missione su Marte, in programma nel 2020, la NASA ha scelto i campi di lava islandesi per test, esperimenti e collaudi. Situato ai piedi del Langjökull, il 2° ghiacciaio più grande del Paese, nella parte occidentale dell’isola, il campo lavico di Lambahraun è stato per 3 settimane, a luglio, zona di allenamento per 15 scienziati e ingegneri inviati dall’Agenzia statunitense. Sul campo ha operato anche la ...

Jaguar Land Rover torna a Courmayeur con la tappa del suo Summer Tour : la storica Defender nello Skyway Monte Bianco : Dopo il grande successo delle attività invernali e il recente re-opening in occasione del Giro d’Italia, Jaguar Land Rover ha pianificato a Courmayeur una tappa del suo Summer Tour e porta in quota, nello Skyway Monte Bianco, la storica Defender Con l’arrivo dell’estate torna il desiderio di vivere una vacanza ad alta quota, per godersi i paesaggi mozzafiato che solo Courmayeur può offrire. E dopo il grande successo del Winter Tour ...

Land Rover - Le Defender diventano più sportive : La carriera della Defender non si ferma: dopo lo stop alla produzione e l'ormai imminente lancio della nuova generazione al Salone di Francoforte il reparto Classic della Land Rover ha deciso di proporre agli appassionati una serie di accessori ispirati alla serie limitata Works V8 70th Edition da 400 CV e dedicati ai modelli 90 e 110 costruiti tra il 1994 e il 2016.Assetto e impianto frenante completamente rivisti. la prima volta che la ...

Getta rifiuti in un'aiuola - cLandestino aggredisce anziano dopo rimprovero : Federico Garau La vittima, un pensionato di 76 anni, aveva visto il transessuale Gettare una bottiglia di vetro vuota in un'aiuola e, per questa ragione, lo aveva invitato a raccoglierla. Il suo rimprovero ha tuttavia scatenato la furia del brasiliano che, reso ancor più violento dai fumi dell'alcol, lo ha aggredito Gravissimo episodio d'aggressione commesso a Brescia da un transessuale di 51 anni che, in preda alla furia, si è ...

Jaguar Land Rover e BASF testano una tecnologia per convertire i rifiuti in plastica : Il progetto ChemCycling raccoglie i rifiuti in plastica e li ricicla in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei...

Jaguar Land Rover e BASF insieme per una nuova metodologia di riciclo : Jaguar Land Rover e la BASF promuovono un progetto di ricerca che affronta la sfida dei rifiuti in plastica. Il progetto ChemCycling raccoglie i rifiuti in plastica e li ricicla in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei futuri modelli Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover sta sperimentando un innovativo procedimento di riciclo che converte la plastica di scarto in un nuovo materiale pregiato, che potrebbe essere impiegato sui ...

Jaguar Land Rover Italia – Consegnate le Discovery alla Polizia di Stato : Land Rover consegna le Discovery alla Polizia di Stato celebrando un rapporto trentennale Ieri mattina, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha ricevuto Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, per una stretta di mano che ha suggellato la trentennale esperienza di partnership commerciale. A seguire, al Museo delle Auto della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia di consegna della Land Rover Discovery, l’auto ...

Land Rover consegna 30 Discovery alla Polizia di Stato [GALLERY] : Questa mattina, il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha ricevuto Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, per una stretta di mano che ha suggellato la trentennale esperienza di partnership commerciale. A seguire, al Museo delle auto della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia di consegna della Land Rover Discovery, l’auto che proprio quest’anno ha compiuto trenta anni da quando, nel 1989, fu lanciata la prima ...