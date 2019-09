La terza coppa europea si giocherà il giovedì

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella pistola mista doppietta India - terza la Cina : A Rio de Janeiro, si è appena conclusa la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, con la finale della seconda delle odierne prove miste, che non assegnava carte olimpiche: nella pistola 10 metri mista doppietta dell’India, che con le due coppie occupa i primi due gradini del podio, con la Cina al terzo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima vittoria all’ultimo respiro dopo una gran rimonta per India 2 di Manu ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista India prima e terza - Cina alla piazza d’onore : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle odierne prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: nella carabina 10 metri mista trionfo dell’India, che con le due coppie occupa il primo ed il terzo gradino del podio, con la Cina al secondo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima dominio assoluto di India 1 di Apurvi Chandela e Deepak ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : terza piazza per Stefanie Horn! Due azzurri della canadese tra i dieci : Gran giornata per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle finali del kayak femminile e della canadese maschile arriva per i colori azzurri il podio di Stefanie Horn, mentre centrano la top ten Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, infine si ferma in semifinale Roberto Colazingari. Nel kayak femminile Stefanie Horn centra il secondo podio stagionale in Coppa, ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : equipaggi italiani in rimonta nella terza giornata - Elena Berta e Bianca Caruso seconde nel 470 femminile : Dopo una seconda giornata estremamente complicata dal forte vento e dalle condizioni difficili del campo di regata, la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 in programma ad Enoshima (Giappone) ha ripreso il regolare svolgimento. Le stelle del panorama velistico internazionale sono tornate in acqua per la terza giornata andando a delineare maggiormente la classifica nella classi olimpiche in programma e anche la spedizione azzurra ha fatto la ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione nel 470 dopo la prima giornata : Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche a Tokyo 2020. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nel trap femminile Fiammetta Rossi terza dopo due serie : Scattata la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lahti, in Finlandia, dove oggi sono andati in scena i primi cinquanta piattelli delle qualifiche del trap femminile, che verranno completate domani, quando ci sarà anche la finale. L’Italia, che affronta la manifestazione con relativa tranquillità, dato che ha già conquistato le due carte olimpiche, numero massimo consentito a Tokyo 2020, sorride per il terzo posto ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola : vince i 100 ostacoli! Bravi Desalu - secondo e Trost - terza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l’ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all’ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia pazzesca terza dopo la seconda giornata! Re e Crippa vincono - Jacobs e Zenoni secondi : A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena la seconda giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è entrato nel vivo e si sono disputate ben 22 gare delle 40 in programma. La Francia è al comando con 192,5 punti appena 1,5 lunghezze davanti alla Polonia (191) ma a strabiliare è il risultato dell’Italia che è addirittura terza! La nostra Nazionale doveva lottare per non retrocedere e ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Federica Pellegrini terza nei 100 dorso - Martinenghi secondo nei 50 rana : Seconda giornata di gare a Tokyo per la tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Sprazzi d’azzurro in vasca, pensando a quel che sarà tra un anno a Cinque Cerchi proprio nelle acque nipponiche. Ebbene, Federica Pellegrini, quattro volte campionessa del Mondo dei 200 stile libero, si è cimentata in qualcosa che per lei è un divertimento, ovvero i 100 dorso. Nelle due vasche la campionessa veneta è giunta terza con il crono di ...

