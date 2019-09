La regina cerca una vera Cenerentola che viva a Buckingham Palace

La regina cerca uno chef per Buckingham Palace : La Regina Elisabetta sta cercando un Demi chef de Partie, la figura responsabile delle preparazioni per specifici settori della cucina. Un lavoro full time 5 giorni su 7, senza orari fissi per un salario di 24.500 euro all’anno. Non certo uno stipendio coi fiocchi, ma almeno la Regina ha aumentato il salario rispetto all’anno scorso. Per la stessa posizione infatti erano stati offerti 23.267 euro. LE CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE LO ...