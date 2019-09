La rassegna stampa di martedì 10 settembre – Le prime pagine di calcio | “Palloni d’oro”

La rassegna stampa di lunedì 9 settembre – Italia ci 6 - Reclerc [FOTO] : rassegna stampa – Sui quotidiani in edicola oggi, 9 settembre, si parla dei due fatti principali avvenuti nella giornata di ieri: la vittoria della Nazionale Italiana e il trionfo di Leclerc nel Gran Premio di Monza. Sono 6 su 6 per l’Italia di Mancini che si è sbarazzata anche della Finlandia con le reti di Immobile e di Jorginho su calcio di rigore. Dopo 9 anni Monza torna a colorarsi di rosso grazie al giovane fenomeno ...

La rassegna stampa di domenica 8 settembre - le prime pagine di calcio : “Italia - si cambia” : La rassegna stampa di domenica 8 settembre – Weekend senza campionato, a tenere banco è la Nazionale di Roberto Mancini. Impegno non semplice in Finlandia per gli azzurri dopo la vittoria in Armenia di giovedì. Potrebbe apportare qualche cambio il ct dell’Italia, come titola in prima pagine il Corriere dello Sport: “Italia, si cambia”, scrive il quotidiano romano. “Stasera contro i finlandesi è pronta una ...

La rassegna stampa di sabato 7 settembre : “Ronaldo Fast & Furious” : La rassegna stampa di sabato 7 settembre – Argomenti vari e disparati nelle prime pagine di oggi, all’alba di un weekend senza campionato. La Gazzetta dello Sport dedica il suo riquadro centrale a Cristiano: “Ronaldo Fast & Furious” si legge. “Incredibile CR7, a 34 anni è il più veloce della A”. Il Corriere dello Sport parla invece di Federico Chiesa: “Salviamo Chiesa”, si legge. ...

La rassegna stampa di venerdì 6 settembre – Le prime pagine di calcio : “l’Italia del Gallo” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘L’Italia del Gallo’, con riferimento alla partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, successo in trasferta contro l’Italia contro l’Armenia trascinata da un grande Belotti, 1-3 ...

La rassegna stampa di giovedì 5 settembre – Can Can Juve - nervi tesi - corri forte Italia! [FOTO] : rassegna stampa – Due i fatti principali sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 settembre: il caso Emre Can e la Nazionale italiana che torna in campo. La Gazzetta dello Sport titola “Can Can Juve” con la rabbia e poi le scuse del turco-tedesco. “Italia attack” è invece il titolo scelto per gli azzurri di Mancini. Il corriere dello Sport apre con “Juve nervi tesi” e la ricostruzione della ...

La rassegna stampa di mercoledì 4 settembre - le prime pagine di calcio : “I padroni della Galassia” : La rassegna stampa di mercoledì 4 settembre – Interessante analisi della Gazzetta dello Sport, che in primo piano titola: “I padroni della Galassia, Inter e Napoli all’assalto della Juve”. Una sorta di panoramica generale sulla Serie A appena iniziata e su ciò che potrà regalare. “No Champions” nel riquadro centrale del Corriere dello Sport: “Juve, per Can e Mandzukic l’Europa è già ...

La rassegna stampa di martedì 3 settembre – Le prime pagine di calcio : “ciao ciao Maurito” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nella serata di ieri si è conclusa la finestra di calciomercato che ha regalato molto emozioni, la regina può essere considerata l’Inter, i nerazzurri hanno costruito una squadra veramente forte ed in grado di lottare per lo ...

La rassegna stampa di lunedì 2 settembre – Conte & Toro ritmo Juve - grande derby finisce pali [FOTO] : rassegna stampa – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 2 settembre, spaziano tra campionato e calciomercato. Dopo la vittoria della Juventus tengono il passo Inter e Torino. La Gazzetta dello Sport apre con “Conte & Toro ritmo Juve”. In prima pagina anche il mercato, che chiude alle 22. Il Milan prende Rebic, il Psg è l’ultima speranza per Icardi. Anche l’apertura del Corriere dello Sport è dedicata ...

La rassegna stampa di domenica 1 settembre - le prime pagine di calcio : “Juve da pazzi” [FOTO] : La rassegna stampa di domenica 1 settembre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi, ovviamente, la pazza e rocambolesca partita di ieri sera tra Juventus e Napoli. “Juve da pazzi” scrive la Gazzetta dello Sport. “La Signora domina un’ora ma è rimontata da 3-0 a 3-3. Poi l’incredibile autogol di Koulibaly”. TuttoSport titola invece: “Pazzesca Juve! Napoli, che beffa!”. ...

La rassegna stampa di sabato 31 agosto – Campioni di taglia - Icardi va alla guerra - Chiellini ko [FOTO] : rassegna stampa – Si torna a parlare di Serie A sui quotidiani sportivi italiani, ma anche il calciomercato è presente e vivo più che mai. La Gazzetta dello Sport apre con “Campioni di taglia”, ponendo l’attenzione sulla gara di questa sera tra Juventus e Napoli: i giganti bianconeri contro i piccoletti azzurri. Tiene banco la vicenda Icardi con l’argentino che ha fatto causa all’Inter. Eloquente il ...

La rassegna stampa di venerdì 30 agosto : in primo piano i sorteggi dei gironi di Champions [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 30 agosto – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi, il sorteggio dei gironi di Champions League: sorridono Juventus, Napoli e Atalanta, rischia l’Inter. “Juventus, Napoli e Atalanta messe bene, Inter ‘Messi’ male” è il gioco di parole della Gazzetta dello Sport che mette in evidenza le possibili difficoltà dei nerazzurri a partire appunto da Messi. Il Corriere ...

La rassegna stampa di giovedì 29 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve maxi gol” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Juve maxi gol”, titola la rosea in relazione ad un’inchiesta sugli attacchi delle big del calcio italiano, con Cristiano Ronaldo il reparto della Juventus rimane dominante, il Napoli pericoloso grazie a Lozano, ...

La rassegna stampa di mercoledì 28 agosto – Altra dinamite per Conte - non è mai troppo Icardi [FOTO] : rassegna stampa – Una nuova giornata di calcio è iniziata. E sui quotidiani sportivi italiani si parla di mercato. L’Inter ha chiuso per Alexis Sanchez. La Gazzetta dello Sport titola: “Inter, Altra dinamite per Conte: anche Sanchez”. Ma sulla rosea si pensa anche al campionato con la seconda giornata che vedrà Juventus-Napoli. Il Bologna, che inaugurerà il secondo turno, ospiterà la Spal con Mihajlovic che ...

La rassegna stampa di martedì 27 agosto – Le prime pagine di calcio : “guarda che Inter” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, importanti indicazioni dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Nel match di ieri in campo la nuova Inter di Antonio Conte, avvio convincente per i nerazzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Lecce, il risultato di 4-0 ...