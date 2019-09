La prima mondiale del film di Downton Abbey a Londra | le immagini del cast sul tappeto

Ciclismo : Ashton Lambie da record - sfondato il primato mondiale sui 4 km! : Ashton Lambie non si ferma più. Il ciclista americano, 28 anni, è riuscito a compiere un’impresa di altissimo valore ai Panamericani in corso di svolgimento in Bolivia, a Cochabamba. Nella gara dell’inseguimento, infatti, ha abbattuto per due volte il record mondiale, che era già in suo possesso, scendendo dal 4’07″251 che aveva ottenuto nel 2018 al 4’05″423 ottenuto a Cochabamba. Si tratta di un tempo ...

Porsche – Presentata in anteprima mondiale la nuova sportiva Taycan [GALLERY] : Presentazione in anteprima mondiale della Porsche Taycan: una sportiva ripensata all’insegna della sostenibilità Porsche ha presentato oggi al pubblico la sua prima auto sportiva con propulsione esclusivamente elettrica nell’ambito di uno spettacolare lancio in anteprima mondiale che si è tenuto contemporaneamente in tre continenti. “La Taycan ricollega la nostra tradizione automobilistica con il futuro, portando avanti la storia ...

F1 - Mondiale 2019 : chi è la prima guida in Ferrari? Leclerc alza le sue quotazioni e Vettel… : E’ proprio il caso di dirlo, finalmente! La Ferrari interrompe il digiuno e vince la sua prima gara nel Mondiale 2019 di F1 a Spa (Belgio) grazie al monegasco Charles Leclerc. Una prova di grande qualità quella del ragazzo del Principato, in pole position e vincitore di una corsa condotta con grande autorevolezza. Un successo nel quale anche il lavoro da “scudiero” di Sebastian Vettel ha inciso. Il tedesco, in difficoltà con le ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Mercedes-Benz EQV – La prima monovolume premium a trazione elettrica in anteprima mondiale : L’autonomia di 405 chilometri (dati provvisori)e la funzione ricarica rapida di serieassicurano una mobilità elettrica senza compromessi. Dopo eVito ed eSprinter, Mercedes-Benz Vans presenta per la prima volta un veicolo elettrico adatto sia all’utilizzo privato che commerciale Nel marzo 2019, Mercedes-Benz Vans aveva svelato il prototipo Concept EQV al Salone di Ginevra. Ora debutta la versione di serie denominata Mercedes-Benz EQV ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Trentino - esplode ordigno della prima guerra mondiale : feriti a 3 mila metri due escursionisti spagnoli : Dramma durante la discesa dal ghiacciaio Presena: il proiettile era in una cavità forse 'liberata' dallo scioglimento delle nevi perenni. Uno dei feriti ha riportato ferite gravi

Trovano una bomba della prima Guerra Mondiale a 3mila metri : feriti 2 escursionisti : Uno dei due escursionisti avrebbe tentato di estrarre l'ordigno parzialmente coperto dalla neve. La bomba però è esplosa. L'incidente è avvenuto a circa 3mila metri di quota, a cima Presena, in provincia di Trento.Continua a leggere

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

prima mondiale - all’Arena “Romeo e Giulietta” con Polunin e Cojocaru : Prima mondiale di "Romeo & Giulietta" lunedì 26 agosto all`Arena di Verona. La star assoluta del balletto internazionale, Sergei Polunin, per la Prima volta nel ruolo di Romeo, e l`ètoile rumena Alina Cojocaru interpreteranno a passo di danza una delle più belle, tragiche e romantiche opere di William Shakespeare. Una versione originale e contemporanea della celebre tragedia musicata da Prokofiev. Grazie alle coreografie di Johan Kobborg, ...